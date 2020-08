Développeur indépendant Mass Creation, qui Avait prévu lancez votre nouveau travail Shing sur la console hybride ensuite 28 août, a annoncé qu’il était obligé de le reporter en raison des événements qui se sont produits dans le monde depuis des mois jusqu’à aujourd’hui, laissant pour le moment spécifier une nouvelle date future. Ce nouveau titre, qui reprend le genre battez-les dès votre premier emploi, Dessiner slasher, nous met dans la peau de quatre guerriers ninja armés jusqu’aux sourcils qui doivent affronter une armée de démons, promettant quelques rebondissements mécaniques qui nous garderont collés à l’écran du début à la fin.

Plongez-vous dans le système de combat beat’em up le plus excitant de tous les temps: devenez un formidable ninja et découpez des démons avec style! Rejoignez un groupe de guerriers amicaux dans une aventure sanglante à travers une terre pleine de monstres mythiques et de machines mystérieuses.

FONCTIONNALITÉS

Jouez seul ou entre amis: jusqu’à 4 joueurs en mode coopératif à la fois local et en ligne.

Faites l’expérience de commandes intuitives et immersives: un stick analogique droit qui contrôle votre arme, vous garantissant une grande variété de mouvements.

Profitez d’un mode de jeu qui ne se démode pas: Maîtrisez le combat à plusieurs niveaux, vainquez des ennemis implacables et affrontez des boss épiques.

Osez avec le système de combat gratuit: Coordonnez les combos, changez de personnage dans les airs et tournez les compétences de vos ennemis contre lui.

Soyez témoin de la gloire de beat ’em up 2.0!