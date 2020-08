Bertrand Vernizeau a débuté dans l’industrie en étant témoin de l’évolution de la distribution de jeux en travaillant pour la start-up française Nexway gérant des comptes de détail comme Amazon Europe, Deutsche Telekom et des éditeurs comme Electronic Arts, Bethesda, Warner Bros et ArenaNet.

En 2014, il a rejoint les entreprises de Game Seer en tant que responsable des opérations de jeu et a aidé à pousser la structure de 100 employés à des résultats financiers exceptionnels.

Quadrilingue et considérant Goat Simulator comme le meilleur jeu jamais créé, le but ultime de Vernizeau est de faire de Game Seer une entité très performante dans le financement de studios produisant des itérations dont les métacritiques feront l’unanimité.

Vernizeau nous rejoint pour Investor Connector à Pocket Gamer Connects Helsinki Digital 2020, un événement marginal qui associe des développeurs présélectionnés à la recherche de financement avec des investisseurs.

Avant que l’événement n’ait lieu le mois prochain, nous avons rencontré Vernizeau pour ses réflexions sur l’investissement et comment la pandémie actuelle a affecté l’obtention de financement.

PCGamesInsider.biz: Dites à nos lecteurs qui vous êtes et quelle entreprise vous représentez actuellement. Quel est le principal objectif d’investissement de votre entreprise?

Bertrand Vernizeau: Game Seer Venture Partners est un fonds d’investissement spécialisé dans les projets indépendants PC / Console. Nous faisons strictement du financement de projet, de 100k à 1,5 million d’euros dans des jeux que nous pensons que la communauté aimera.

Quels sont les principaux avantages pour les fondateurs lorsqu’ils mobilisent des investissements de votre entreprise?

Nous considérons une petite production pour un financement complet et nous sommes bien aussi pour mettre un million dans de plus grandes productions

Nous avons vendu notre première entreprise de jeux en 2015 pour un montant substantiel, nous avons donc eu beaucoup de succès dans la distribution de jeux et la monétisation des économies virtuelles. Nous avons 15 ans d’expertise dans la façon de gagner de l’argent avec les jeux, comment cibler correctement les bons influenceurs, comment générer de la traction. La principale motivation de ne pas être un éditeur est que le studio conserve la PI, choisit ses propres partenaires commerciaux et peut vérifier si chaque euro investi en valait la peine. La transparence et l’accompagnement définissent notre relation avec les studios.

Quels types d’entreprises / projets vous intéressent?

Projets de jeux indépendants sur PC / console à la recherche d’un financement de 100k à 1,5 million d’euros. Nous considérons une petite production pour un financement complet et nous sommes bien aussi pour mettre un million dans des productions plus importantes. Cela dépend vraiment du produit lui-même. Nous n’avons pas de segments spécifiques. Nous n’investissons tout simplement pas dans Mobile / VR / AR.

Que recherchez-vous chez un fondateur ou une équipe fondatrice?

Dynamisme, chimie et volonté d’apporter un ajout significatif à un segment spécifique. Si ces trois éléments ne sont pas là, il sera difficile de laisser une trace et donc de réussir commercialement.

Votre activité d’investissement ou votre objectif a-t-il changé en raison de la pandémie de Covid-19? Si oui comment?

Montrez votre produit, même si vos matériaux sont rugueux sur les bords, c’est toujours un million de fois plus révélateur pour nous, qu’un PowerPoint ou un PDF essayant d’expliquer des idées.

Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d’avoir autant de bières avec nos studios que nous le souhaiterions, mais j’espère que cela reviendra à la normale dans le futur.

Avez-vous besoin d’un pitch deck, et si oui, quelles informations un fondateur doit-il être sûr d’inclure pour vous intéresser suffisamment pour vouloir en savoir plus et avoir une réunion?

Plus qu’un pitch, les vidéos et l’art sont plus intéressants pour nous. Le meilleur, bien sûr, sera une démo, un prototype ou une V-slice. Si d’ici là un projet a retenu notre attention, nous irons plus loin dans les détails, notamment financiers. Montrez votre produit, même si vos matériaux sont rugueux sur les bords, c’est toujours un million de fois plus révélateur pour nous, qu’un PowerPoint ou un PDF essayant d’expliquer des idées.

Qu’espérez-vous apprendre d’un fondateur lors de la première réunion?

Pour nous expliquer pourquoi ils veulent faire un jeu spécifique. La justification des choix qu’ils ont faits, leurs angles, leurs croyances. Être capable d’expliquer quelle est votre vision est l’aspect le plus pertinent d’une première réunion, associé à des visuels convaincants, peut être un combo gagnant.

Comment le cycle d’investissement a-t-il changé à la suite de la pandémie de Covid-19, en général, combien de temps faut-il pour conclure des transactions?

En fait, plus court, car nous faisons tout en ligne.

La pandémie a-t-elle changé vos perspectives d’avenir à long terme?

Les jeux plus que jamais, dans le cadre du divertissement numérique, sont là pour offrir de l’expérience pour se détendre, rire, penser à autre chose

La pandémie a récemment dopé les ventes de jeux vidéo, mais les effets à long terme pourraient être des productions retardées, un pouvoir d’achat déprimé pour les populations. Ce n’est pas une bonne perspective pour être honnête. Cependant, nous pensons que les gens ont besoin, dans des périodes préoccupantes, de pouvoir changer d’avis. Les jeux plus que jamais, dans le cadre du divertissement numérique, sont là pour offrir une expérience pour se détendre, pour rire, pour penser à autre chose. Les prix peuvent être réduits en conséquence avec une mauvaise situation économique, nous pensons que les studios et les éditeurs s’adapteront. les investisseurs le feront certainement.

Quelles tendances voyez-vous émerger dans les jeux au cours de la pandémie qui sont susceptibles de persister après la pandémie?

Les studios conserveront probablement des structures beaucoup plus éloignées. Ce qui était considéré comme potentiellement perturbateur pour un pipeline de production il y a six mois est maintenant plus ou moins considéré comme la norme. Nous discutons avec des studios totalement distants et qui ont eu des performances sur des titres sortis. Nous considérons cette tendance comme persistante. Après tout, vous pourriez être plus efficace à la maison avec vos proches, vos animaux de compagnie; il serait intéressant d’étudier les effets du confinement sur la productivité. Travailler plus intelligemment pas plus dur pourrait être plus vrai que jamais, surtout si vous pouvez le faire depuis le canapé de votre salon.

À l’inverse, quelles tendances pensez-vous être à court terme?

Espérons que je porte des masques.

