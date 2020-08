Par Rodolfo León

07.08.2020 à 19h23

Comme vous le savez, la pandémie de COVID-19[feminine fait que la grande majorité des événements a dû opter pour un format numérique, et dans ces événements est QuakeCon. Cependant, comme par le passé, Bethesda donnera quelques choses tout au long QuakeCon et vous aussi pouvez en bénéficier.

Par une déclaration, Bethesda a partagé ce qui suit:

«Comme pour toutes les QuakeCon, nous nous associerons à diverses associations caritatives du monde entier pour soutenir les communautés de la planète. La collecte de fonds pour les organismes de bienfaisance a toujours été une partie importante de QuakeCon pendant des années, et les participants ont eu un impact énorme sur les groupes locaux, nationaux et internationaux. Nous sommes ravis de perpétuer cet héritage à l’échelle mondiale et locale. Les joueurs de QuakeCon pourront faire des dons à des organisations directement via la chaîne officielle QuakeCon sur le flux Twitch, notamment Direct Relief, l’UNICEF, la NAACP et plus.