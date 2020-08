Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’attente est terminée! Après plusieurs rumeurs, ainsi que des indices dans Call of Duty: Warzone, Activision a décidé de confirmer la prochaine tranche de cette saga. Son nom est Call of Duty: Black Ops Cold War et son premier teaser est déjà sorti.

Grâce à une vidéo partagée sur YouTube, Activision a confirmé que Call of Duty: Black Ops Cold War serait un jeu qui nous transportera dans la guerre froide. Il nous a également précisé qu’il s’agirait d’un projet inspiré d’événements réels, il faut donc s’attendre à ressentir toute l’intrigue de ce conflit entre les États-Unis et la Russie.

Il est important de noter que le teaer partagé par Activision ne nous montre pas le gameplay ou de nombreux détails du monde. Il ne nous donne qu’un aperçu général du contexte historique dans lequel cette tranche de Call of Duty nous transportera.

Voulez-vous voir le teaser? Nous ne vous en disons pas plus et nous vous le présentons ci-dessous:

La révélation complète de Call of Duty: Black Ops Cold War arrive bientôt

Vous en voulez plus? Ensuite, vous serez heureux de savoir qu’il nous reste très peu de temps pour en savoir plus sur Call of Duty: Black Ops Cold War.

Ce qui se passe, c’est que le teaser indique que la révélation complète aura lieu le 26 août. En d’autres termes, mercredi de la semaine prochaine, nous aurons plus de nouvelles sur cet épisode de la série FPS.

Nous resterons à l’écoute et partagerons les détails de Call of Duty: Black Ops Cold War lorsqu’ils seront disponibles.

Call of Duty: Black Ops Cold War devrait arriver fin 2020. Vous pouvez en savoir plus sur ce FPS en cliquant ici.