Malgré le grand succès actuel de Guerre moderne et Warzone, les joueurs ont déjà leur attention sur le nouveau travail de Treyarch. Le nouveau Call of Duty a fait l’objet d’innombrables rumeurs, de toutes sortes d’insinuations qui évoquent la possible arrivée de celui-ci dans les prochains jours et, même si pour le moment il ne semble rien de clair, l’entreprise commence déjà à se préparer. les détails de votre grande présentation.

Du moins, c’est ainsi que cela donne l’impression d’être un site Web mystérieux que certains créateurs de contenu ont trouvé après avoir ouvert les boîtes envoyées par Activision. En joignant les pièces que ces boîtes contenaient, ils ont trouvé des détails liés à la carte de Call of Duty: Black Ops Summit, avec Warzone et même avec les zombies. Mais le mieux, c’est qu’en rejoignant les pistes, tout cela a fini par les conduire vers un site mystérieux.

Celui-ci, pour le moment, ne montre rien de plus que des objets anciens et quelques indices sur ce que nous pourrions y voir dans quelques jours. Selon on peut voir sur le web, les joueurs devront attendre le 14 août à 18h00 (heure espagnole) pour voir un teaser du nouveau jeu, pour le moment sans une présentation exacte elle-même.

Ce qu’ils mentionnent, c’est que nous ne pouvons pas attendre une présentation officielle complète, mais que ce serait une nouvelle chaîne de teasers ou, du moins, ils l’espèrent. Mais pour le moment, il faudra attendre. Ce que nous avons à coup sûr, c’est que les joueurs pourront profiter d’un grande variété de contenu dans Warzone, un titre qui continuera à offrir du contenu même après la première de cette grande œuvre.