Blizzard a récemment rendu hommage au défunt joueur de World of Warcraft Reckful en ajoutant de façon permanente un PNJ portant son nom au jeu.

La légende de World of Warcraft Byron «Reckful» Bernstein est décédé tragiquement en juillet. Selon un rapport publié par Polygon, les joueurs ont rendu hommage à Bernstein en se rassemblant à la cathédrale de la lumière de World of Warcraft – ce dont Blizzard a pris note.

Depuis lors, Blizzard a ajouté un PNJ Rogue Trainer nommé Reckful à l’extension World of Warcraft Shadowlands, qui se tiendra désormais en permanence à la Cathedral of Light.

The Rogue Trainer a une seule voix: «Je n’entraîne pas Assassination Rogue», qui fait référence à la compétence de Bernstein en tant que joueur, ainsi qu’à la classe dans laquelle il était le plus célèbre pour jouer.

Cela fait également référence à la célèbre extension Wrath of the Lich King, au cours de laquelle Bernstein a intentionnellement décidé de jouer sa classe préférée au lieu de la plus puissante, tout en réussissant à devenir l’un des meilleurs joueurs du monde.

Après le décès de Bernstein en juillet, Blizzard l’a qualifié de «l’un des joueurs WoW les plus mémorables de tous les temps».

«L’équipe Warcraft est très attristée d’apprendre le décès de l’un des joueurs WoW les plus mémorables de tous les temps», écrit-il. «Repose en paix, Byron« Reckful »Bernstein.»

Bien que Bernstein ait progressivement commencé à passer plus de temps à jouer à d’autres jeux, World of Warcraft est ce pour quoi il était le plus connu. Il a construit sa carrière en tant que joueur qui a régulièrement atteint le rang 1 au cours de plusieurs saisons, et est devenu une icône et un modèle dans la communauté en général.

