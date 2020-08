Bossa, développeur de jeux basé à Londres, a changé pour permettre au personnel de travailler au bureau ou à distance.

Dans un communiqué de presse, le studio a déclaré que ce changement avait été provoqué par – quoi d’autre? – la pandémie de coronavirus COVID-19, 78% du personnel déclarant préférer travailler à domicile ou être neutres. 43 pour cent des membres du personnel ont déclaré avoir constaté une augmentation de la productivité pendant le verrouillage, et seulement 11 pour cent ont déclaré qu’ils en faisaient moins.

«Une fois que tout le monde dans la configuration de l’entreprise a travaillé à domicile, nous avons commencé à réfléchir à l’avenir du travail chez Bossa», a déclaré le chef de l’exploitation, Vince Farquharson.

«Nous avons entendu beaucoup de commentaires positifs de la part du personnel et notre première étape a été de recueillir des commentaires et de les quantifier. Tout le monde était-il plus heureux et capable de faire son travail? Était-il possible pour eux de continuer à travailler à domicile? Les commentaires ont été extrêmement positifs, nous savions donc que nous avions une volonté, mais nous devions trouver le chemin. Bossa est constitué d’équipes spécialisées qui ont toutes des besoins de travail différents. Cependant, pas un seul domaine de notre entreprise, des équipes de développement de Surgeon Simulator 2 et I Am Fish au marketing et aux personnes, n’a trouvé le travail à domicile négatif. En outre, les membres de l’équipe de direction sont les plus favorables à la poursuite de cette façon de travailler. »











