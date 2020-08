Quand nous parlons de crossover, le crossover de personnages le plus fou de tous les temps vient à l’esprit: Super Smash Bros., non? Et qui aurait pensé que des personnages aussi différents que Mario, Sonic, Pac-Man, Cloud ou Bayonetta, parmi tant d’autres, seraient dans le même jeu. Et si on extrapolait cette même chose mais à des titres indépendants? Je veux dire, un croisement entre des personnages de jeux indépendants emblématiques? Eh bien, nous obtenons le bagarreur définitif: Bataille de primes.

Bounty Battle arrive sur Nintendo Switch en septembre

Le studio français Dark Screen Games et Merge Games viennent d’annoncer la date finale de Bounty Battle après son retard. Le titre de combat sortira prochainement 10 septembre. Ce titre de combat mettra en vedette plus de 30 personnages de 20 titres indépendants, y compris des personnages de jeux à succès tels que Owlboy, Blasphemous, Guacamelee, Axiom Verge ou Dead Cells, entre autres. Chaque personnage aura ses propres serviteurs avec des capacités uniques, il sera donc nécessaire d’étudier quel personnage est le plus similaire à nos goûts. Vous pouvez jouer à Bounty Battle en coopération avec jusqu’à 4 amis en même temps, quelque chose d’idéal pour jouer sur Nintendo Switch.

Source: communiqué de presse

Voir également

en relation