Il y a des moments où la définition d’un mot ne rend pas justice à sa vraie signification. Et cela, extensible au monde des jeux vidéo, se produit avec mod… Raccourcissement de la modification anglaise qui indique l’extension du logiciel qui modifie un jeu vidéo original offrant de nouvelles possibilités. Cela semble ennuyeux? Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité (nous nous référons à l’arrière-plan). Que pensez-vous si nous mettons The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart et un modder sur la scène? Les choses changent, non?

En arrière-plan, il est temps de présenter Waikuteru. Un moddeur spécialisé dans la création de mods pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A cette occasion, il a utilisé sa chaîne YouTube pour « présenter » sa dernière et surprenante création à la société. Un mod qui a réussi recréer, avec une similitude étonnante, le circuit de Luigi dans la version pour le maintenant éteint Mario Kart Wii avec un mini-jeu à l’intérieur de Breath of the Wild. Comme si cela ne suffisait pas, le circuit parfaitement détaillé comprend sa propre intro et un nouveau PNJ comme lien avec lequel présenter cette piste. Voici le miracle:

Voir également

Qu’est-ce que tu penses? Pour l’instant, Waikuteru prévoit de lancer son mod le 18 août 2020, permettant un accès instantané à tous ses abonnés sur la populaire plateforme de financement participatif Patreon.

La source

en relation