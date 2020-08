Il événement playstation 5 dans lequel nous avons enfin connu le look de la console et même certains de ses accessoires nous ont laissé un très bon goût dans la bouche. Il s’est non seulement limité à nous présenter la console et à nous donner l’étrange surprise de ce que nous pouvons trouver pour compléter notre expérience de jeu, mais il a également confirmé l’arrivée de certains des titres qui rempliront votre catalogue.

L’un des jeux qui a le plus attiré l’attention des joueurs depuis son apparition a été le jeu indépendant Kena: Bridge of Spirits, un titre qui avec sa magie a réussi à charmer les joueurs et qui sont déjà impatients de profiter de ce titre. Mais, surtout, cela a soulevé des doutes sur l’un des sujets les plus répandus depuis la présentation de la prochaine génération de consoles: le titre aura-t-il une mise à jour gratuite pour PS5 si vous achetez la version PS4?

La réponse n’a pas tardé à venir, mais les créateurs de ce titre étonnant ont répondu via les réseaux sociaux aux doutes des fans confirmant que oui il y aura cette mise à jour automatique pour les joueurs. Une confirmation qui, en plus, était accompagnée de la mention qu’à l’heure actuelle, ils n’ont pas de détails à partager, mais que les joueurs ne devraient pas s’inquiéter, mais que la mise à jour sera totalement gratuite.

Kena: Bridge of Spirits est l’une des grandes sorties qui, pour le moment, n’a pas confirmé sa date de sortie, mais nous savons qu’elle sera disponible à la fois en PC, PlayStation 4 comme PlayStation 5. Son style graphique, sa proposition jouable et tout ce qui vient de la main de l’entreprise garantit que ce sera une surprise jouable, même si nous resterons à l’écoute des éventuelles nouvelles qui pourraient arriver avec le temps.