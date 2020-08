Si vous étiez un joueur nord-américain actif au début des années 90, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler du magazine GameFan. L’alternative anarchique aux goûts de GamePro et EGM, il a commencé sa vie comme un catalogue pour un magasin de jeux vidéo de vente par correspondance avant d’évoluer vers une publication mensuelle qui s’est distinguée par son style artistique unique (y compris l’art sur mesure de Terry Wolfinger), d’excellentes captures d’écran , forte concentration sur le jeu japonais et obsession pour l’anime, ce dernier étant en train de percer en Amérique du Nord.

Alors qu’il a commencé sa vie à l’ère 16 bits, GameFan a présidé au lancement de la PlayStation, de Saturn et de la N64, marquant l’une des périodes les plus importantes et les plus excitantes que l’industrie du jeu ait jamais connues. Des titres comme Zelda: Ocarina du temps, Super Mario 64, Star Fox 64, GoldenEye 007 et Pilotwings 64 ont tous été traités avec une profondeur incroyable, recevant souvent des fonctionnalités multi-pages remplies d’informations, d’illustrations et de captures d’écran à travers des numéros successifs.

GameFan a sa juste part d’histoires révélatrices, impliquant des commentaires racistes, de la drogue présumée et des jeux Capcom piratés – tout ce dont vous êtes sur le point d’entendre parler de la part des personnes qui les ont vécues. Il est finalement mort en décembre 2000, mais a été remplacé – en termes spirituels, au moins – par Gamers ‘Republic, une publication rivale dirigée par le co-fondateur de GameFan, Dave Halverson, un individu qui est devenu une sorte de figure infâme dans le royaume. du journalisme de jeux. Avec un style de conception plus raffiné, Gamers ‘Republic a poursuivi une grande partie du bon travail vu dans GameFan et couvrirait l’arrivée des consoles Dreamcast, PS2, GameCube et Xbox. Cela aussi finirait par se plier, avec Halverson établissant le magazine Play dans son sillage. En 2010, il tentera de ressusciter GameFan, sans grand succès.

Nous nous sommes assis pour parler avec plusieurs anciens membres du personnel afin de documenter l’histoire de ces incroyables magazines. Bouclez votre ceinture, car vous allez faire un tour.

Pouvez-vous nous donner un bref historique de Diehard GameFan?

Mollie L Patterson: Les détails les plus fins de la création de DieHard GameFan, en termes de personnes exactes impliquées, sont un peu complexes. Cependant, le magazine est sorti du DieHard Gamer’s Club, un magasin de vente au détail et de vente par correspondance qui avait tendance à se concentrer sur les importations japonaises. Quelques numéros d’un petit catalogue pour le magasin ont été produits, puis cela est devenu un magazine à part entière à la fin de 1992.

Pour les deux premiers numéros de GameFan, une grande partie des copies a été donnée à des magasins locaux du sud de la Californie (en particulier la région de Los Angeles) pour la vente, ou peut-être également distribuée d’une autre manière. Ce n’est qu’au numéro 3 que le magazine a réussi à trouver un distributeur national, et c’est à ce moment que j’ai découvert son existence. Je suis tombé sur un problème dans un magasin local de Software Etc / Babbage (je ne me souviens plus lequel), j’ai pensé que cela avait l’air intéressant, puis je l’ai récupéré.

Comment était-ce de travailler là-bas?

Mollie L Patterson: Choquant, du moins au début. Je viens d’une histoire de création de jeux vidéo et de fanzines axés sur d’autres activités, commençant au collège, et à ce moment-là, même la production d’une publication à un si petit niveau exigeait encore beaucoup de technologie et de savoir-faire (en dehors du le style de zine «copier-coller» plus ancien). Donc, mes attentes pour ce que serait GameFan étaient très élevées, car nous parlions d’un magazine en couleur, imprimé par des professionnels et distribué à l’échelle nationale.

Lors de ma première journée dans les bureaux, j’étais abasourdi par la sensation de «garage» de toute l’organisation. Il n’y avait pas de cohérence dans les types d’ordinateurs utilisés (en dehors du fait qu’il s’agissait principalement de Mac), et nombre d’entre eux étaient plus obsolètes que je ne l’aurais cru. L’espace qui était loué dans un immeuble de bureaux à Agoura Hills, en Californie, était un désordre total, se sentant plus comme une fraternité universitaire que comme une entreprise professionnelle. Je ne pouvais vraiment pas croire comment ce groupe de personnes pouvait créer un magazine complet et approprié chaque mois dans les circonstances.

Une fois que le choc s’est dissipé et que je suis entré dans le vif du sujet, il y avait certainement des mauvaises parties, mais il y avait beaucoup plus de bonnes. C’était comme un rêve devenu réalité. C’était bien avant l’ère d’Internet tel que nous le connaissons maintenant, avant qu’il n’y ait tous ces énormes sites Web, podcasts, chaînes YouTube, flux, ou la possibilité pour tout le monde de faire entendre sa voix. Être embauché dans un magazine de jeu était encore une position énorme, et signifiait que mon écriture aurait une portée que peu d’autres pourraient revendiquer. Et, GameFan était la solution idéale pour moi en tant que joueur. J’étais beaucoup plus dans les importations et je me considérais toujours plus comme un «fan» que comme un «journaliste», alors j’ai adoré l’excitation et l’enthousiasme que tout le magazine dégageait toujours.

Ecrire pour GameFan, c’était comme avoir une conversation sur les jeux vidéo avec un ami, où vous jailliriez du dernier jeu auquel vous avez vraiment joué et dont ils avaient vraiment besoin d’essayer également, ou de vous amuser à détruire un nouveau titre qui n’était qu’un morceau de ferraille. . Alors que le personnel était un énorme assortiment de personnes d’horizons très différents, presque tous ceux qui y travaillaient avaient la même passion pour les jeux, travailler là-bas a également contribué à cimenter les croyances que je maintiens encore à ce jour, telles que la façon dont les jeux devraient toujours être jugés par eux-mêmes. mérites, ou comment ceux d’entre nous dans les médias devraient toujours s’efforcer d’être au moins modérément qualifiés dans autant de genres que possible.

Ryan Lockhart: C’était absolument incroyable, terrifiant, horrible et merveilleux. cela reste l’une des parties les plus déterminantes de ma vie et une expérience d’apprentissage d’enfer.

Je suis venu tout juste de Babbage’s, j’ai adoré écrire et me suis fait de très bons amis en ligne (qui sont également devenus de très bons amis hors ligne), et un couple s’est retrouvé chez GameFan Magazine. On m’a donné une chance, envoyé des échantillons de critiques, je suis venu pour une entrevue et j’ai été embauché ce jour-là. Ils ont licencié un autre rédacteur en même temps, lui ont fait évacuer son bureau pendant que j’étais assis là-dedans, et ce soir-là, j’ai eu une énorme fissure dans le pare-brise de mon camion.

Mon travail initial était d’aider au lancement de GameFan Online, qui était un gâchis dès le premier jour – ils avaient cette page d’accueil Shockwave qui prendrait plus d’une minute à charger – mais la plupart de ma journée était de supplier Nick Des Barres et Casey Loe de traduire des articles Famitsu à partir desquels nous numériserions des images pour faire des reportages. D’un autre côté, j’ai écrit des critiques et des aperçus que personne d’autre ne voulait, et finalement, je suis devenu rédacteur en chef du magazine, qui n’était en quelque sorte que l’élevage de chats (et que Nick me fuyait quand il a vu que je descendais le couloir) .

La plupart de mon temps, il y a un peu de flou, mais je me souviens du pur chaos créatif dans lequel Nick travaillait – son bureau était couvert d’affiches de jeux japonais et il s’enfermait pendant des heures, cherchant toujours la perfection dans ses captures d’écran et sa mise en page. . Casey jouait toujours à des RPG ou regardait Anime pour des articles; son bureau était plus simple, mais ce type était une machine à écrire et à mettre en page. Lui et Nick étaient en quelque sorte le Yin et le Yang de l’âme du magazine à l’époque. Et le bureau de Dave … c’était comme un magasin de jeux japonais; étagères couvertes de jeux et jouets et d’animaux et systèmes en peluche. Nos heures étaient plutôt dingues – la semaine avant la publication, beaucoup d’entre nous restaient éveillés pendant des jours, alimentés par le thé en poudre pour les pics de caféine. Nous étions jeunes et fous, mais nous avions aussi une passion pour ce magazine que nous aimions.

J’ai appris beaucoup de mauvaises leçons là-bas, cependant, et j’ai laissé le stress me dépasser plus de quelques fois, ce qui, j’en suis sûr, a brûlé certains de mes collègues (Mollie, qui a repris GameFan Online après que je l’ai largué sur elle, tient probablement toujours quelques sentiments négatifs pour moi à ce jour). Mon histoire personnelle préférée? Disons simplement de ne jamais être impliqué dans le licenciement de quelqu’un s’il est aussi votre colocataire. Cependant, je me suis battu pour le récupérer. Hah.

Pouvez-vous nous donner un aperçu de l’incident du « Little Jap B ***** ds »?

Mollie L Patterson: L’incident s’est produit un peu moins d’un an avant que je ne commence chez GameFan, donc ce que je sais, je le sais en me le demandant quand je suis arrivé. (Je me souviens avoir entendu parler de tout cela, puis avoir couru dans un magasin local pour récupérer une copie du problème avant qu’ils ne disparaissent.) D’après ce que j’ai toujours compris, c’est une réponse moins excitante – et beaucoup plus stupide que certains pourraient l’imaginer .

La page infâme en question. Cliquez pour agrandir.

Fondamentalement, l’une des personnes qui a travaillé sur les problèmes pendant le processus de mise en page a pensé qu’il était mignon d’utiliser ce texte comme élément de remplissage pour déterminer comment une mise en page fonctionnerait et quelle quantité de texte s’insérerait dans cette mise en page. Ce n’est pas à moi de dire de qui il s’agissait, mais c’était quelqu’un que je n’ai jamais très bien connu et dont les lecteurs n’auraient probablement aucune connaissance. Ce n’était pas une mauvaise personne d’après ce que je savais d’eux, juste quelqu’un qui avait parfois un sens de l’humour regrettable.

Casey Loe: Comme GameFan a tellement priorisé les graphiques de la page, les pages ont souvent commencé par la mise en page. Le responsable de la mise en page pour celui-ci vient d’écrire un petit texte de présentation et de le copier-coller pour remplir la page afin d’avoir une idée de ce à quoi la page ressemblerait, puis de l’envoyer à l’écrivain pour qu’il remplisse le texte. Le problème était que l’auteur ne l’a jamais remplacé par le vrai texte.

GameFan avait une vraie ambiance de frat house à l’époque. L’écrivain désigné était un Américain d’origine japonaise et avait une bonne relation avec le responsable de la mise en page, et ils se nervaient constamment, et le responsable de la mise en page pensait probablement que l’écrivain trouverait cela amusant. C’était essentiellement une pratique standard – le responsable de la mise en page essayait toujours de choquer ou d’amuser l’écrivain avec le texte d’espace réservé. Ironiquement, le gars qui a été brûlé par cela était l’un des membres les plus réservés et les plus polis du personnel. Si le texte de l’espace réservé d’un autre responsable de la mise en page s’était glissé, cela aurait été un scandale très différent. Je me souviens à quel point j’étais abasourdi quand j’ai vu l’explication officielle du «piratage» – il semblait que la vérité aurait été beaucoup plus compréhensible et crédible.

Il y a aussi des histoires selon lesquelles les bureaux de GameFan ont été attaqués après qu’un membre du personnel ait piraté une copie de revue de Resident Evil 2 – y a-t-il du vrai à cela?

Mollie L Patterson: Je ne sais pas trop de ce dont je suis autorisé à en parler, mais je dirai que ce n’est pas un membre du personnel qui a piraté le jeu à partir de la façon dont je sais que les choses se sont déroulées. C’est une personne extérieure à l’entreprise qui a eu accès à notre copie du jeu pendant un court laps de temps, auquel elle n’aurait pas dû avoir accès. Il y a certainement eu des retombées au bureau, mais pour nous, rédacteurs, c’était davantage en termes de complication de notre relation avec Capcom pendant un certain temps.

Ryan Lockhart: Oui, je ne veux pas entrer dans les détails exacts, mais quelqu’un a peut-être été «moins que prudent» avec une copie de révision du jeu, et Capcom a signé numériquement les disques, il n’a donc pas fallu longtemps pour savoir où la fuite provenait. Tout ce dont je me souviens avec certitude, c’est qu’un matin nous sommes arrivés au bureau et il a été fermé à clé pour la journée, quelqu’un a été arrêté et les futures copies d’examen ont dû être littéralement passées au micro-ondes ou quelque chose une fois que nous avions fini de les détruire.

Une autre histoire implique des boissons enrichies d’acide – ces histoires sont-elles simplement exagérées ou se sont-elles réellement produites? La consommation de drogue était-elle courante dans le magazine?

Mollie L Patterson: Le café acidulé est définitivement arrivé, mais c’était avant mon heure. J’étais présent pour l’usage de drogue au bureau, mais seulement dans la mesure où certains des gars montaient sur le toit – nous y avions accès depuis une partie de notre bureau – et fumaient parfois du pot le soir. Au-delà de cela, cependant, je n’ai jamais vu moi-même une plus forte consommation de drogue. Vraiment, la plus grande violation que je connaissais dans ce sens était l’un des membres du personnel qui fumait constamment des cigarettes dans leur bureau, ce qui était (et est évidemment toujours) illégal en Californie.

Il y a beaucoup d’histoires du bureau qui étaient totalement vraies, ce qui, étant honnête, je pense que c’était probablement le même pour toutes les publications similaires de l’époque. Cela peut sembler idiot, mais c’était une sorte d’ambiance de type «rock and roll» qui travaillait pour un magazine, car il n’y avait rien d’autre lié au jeu qui pourrait se rapprocher de la portée et de l’exposition que vous pouviez donner jeux vidéos. Les éditeurs le savaient, les développeurs le savaient et nous le savions.

Casey Loe: Soit dit en passant, la personne qui a piqué le café était la même personne arrêtée pour la mauvaise gestion du ROM dans l’histoire précédente. Vous devez comprendre que les personnes qui ont fondé le magazine étaient tous de vieux amis, dont beaucoup avaient travaillé ensemble, je crois, pour vendre des voitures d’occasion. Lorsque Dave Halverson a ouvert son magasin de jeux d’importation, il a embauché ses anciens amis pour travailler à l’entrepôt et s’occuper des téléphones. Certaines de ces personnes n’avaient jamais eu de travail en dehors de l’orbite de Dave Halverson. Lorsqu’il est passé au magazine, il les a amenés et leur a trouvé des choses à faire. L’une de ces personnes, en particulier, était un gars très gentil, mais il avait des problèmes et a fait beaucoup de mauvais choix. (Je veux dire par là, plusieurs crimes.) Il a été renvoyé de GameFan à plusieurs reprises mais a toujours fini par être réembauché à cause de son amitié avec Dave. Il a généré à lui seul la plupart des histoires les plus colorées de GameFan.

(Puisque vous ne l’avez pas mentionné dans la question, l’histoire d’acide est celle de cette personne qui drogue la cafetière du bureau, Dave Halverson la boit sans le savoir, puis écrit une critique insensée du jeu Atari Jaguar Cybermorphe qui a finalement été imprimé tel quel. Cela s’est produit avant mon temps, mais tous les membres du personnel de cette époque, y compris le coupable, conviennent que cela s’est produit.)

Est-il vrai que les employés de GameFan se précipitaient vers la banque au moment où ils recevaient leur chèque de paie parce que souvent il n’y avait pas assez d’argent sur le compte pour couvrir le salaire de tout le monde?

Mollie L Patterson: C’est vraiment arrivé de cette façon. J’avais l’habitude de le décrire comme quelque chose comme le vieux film américain Course de boulets de canon, parce que parfois, ce serait cette course entre un groupe de voitures différentes, chacune ayant sa propre «équipe». Comme tout le monde au bureau n’avait pas de voiture et qu’il valait mieux vous réunir avec vos amis proches à la banque, le personnel avait tendance à se diviser en petits groupes au moment d’aller à la banque. Pour moi, j’étais le plus proche avec Mike Griffin (Glitch), Michael Hobbs (Substance D) et Dan Jevons (Knightmare), donc nous étions toujours un groupe qui faisait les courses ensemble.

Je ne me souviens pas que c’était tout de suite après avoir commencé, mais de plus en plus, lorsque nos chèques de paie ont été remis, nous savions qu’ils étaient probablement sans valeur à ce moment-là. Nous appelions la banque pour voir combien d’argent se trouvait sur le compte duquel nos chèques tiraient – si souvent, en fait, que la plupart d’entre nous en sommes venus à nous souvenir du numéro de téléphone et du numéro de compte par cœur – et cela a fini par d être nul pendant au moins la première moitié de presque tous les jours de paie. Nous continuerions à faire semblant de travailler dur, mais nous appelions la banque encore et encore, tout le monde dans le bureau en dehors des cadres supérieurs comme Dave, espérant entendre que l’argent était maintenant disponible.

Le problème était, pour quelque raison que ce soit, qu’il devenait courant que le compte soit loin d’être suffisant. Donc, dès que vous avez découvert que l’argent était là, vous deviez vous rendre à la banque le plus tôt possible. L’autre problème était que vous deviez quitter le bureau sans éveiller les soupçons. Cela semble ridicule à écrire, mais c’était absolument vrai – les gens essayaient de se faufiler, eux-mêmes et leur groupe, dans la voiture pour se rendre à la banque avec autant d’avance que possible. Si d’autres ont compris ou ont appelé la banque exactement au même moment, cela se transformerait rapidement en course.

Je me souviens d’avoir fait la queue à la banque et du sentiment de terreur qui m’envahissait. Peut-être serais-je en queue de peloton, verrais d’autres collègues devant moi, et je sais qu’il n’y aurait probablement pas assez pour encaisser mon chèque au moment où je serais au premier rang. Peut-être étais-je franc, sachant que je gagnerais de l’argent, mais en voyant tous mes collègues qui pourraient ne pas le faire. Si vous n’étiez pas en avance sur suffisamment d’autres personnes pour faire passer votre chèque, vous ne saviez tout simplement pas quand il y aurait plus d’argent – ce sera peut-être plus tard dans la journée, peut-être le lendemain, peut-être pas pendant des jours.

C’était toujours une compétition pour voir qui pouvait se rendre à la banque en premier pour être payé, espérons-le, mais vous ne détestiez personne d’autre s’il y arrivait le premier et qu’il ne vous restait rien. Aucune des personnes devant faire cela n’était la raison pour laquelle nos chèques de paie étaient foirés, et tout le monde devait d’abord prendre soin de lui-même. C’était vraiment horrible pour le moral, surtout à l’époque où la première injection d’argent était faible. Il n’y avait aucune raison pour laquelle nous aurions dû nous battre pour arriver à la banque comme ça.

Casey Loe: Cela a commencé dans la période qui a suivi le rachat du magazine par une société nommée Metropolis, qui était un éditeur de lad-mag massivement sordide qui promettait de développer massivement l’entreprise et jouait constamment le personnel les uns contre les autres. Ils nous demandaient toujours de nous développer dans de nouvelles entreprises, ce qui a conduit GameFan à créer de nombreuses publications dérivées qui n’ont duré que quelques numéros. La publication de magazines, du moins aux États-Unis, se prête à des pratiques commerciales sordides, car les kiosques à journaux vous paient un pourcentage des ventes pour tout ce que vous leur expédiez au moment où ils reçoivent le produit, vous pouvez donc générer des revenus à court terme en « bourrant la chaîne »- en envoyant de nombreux exemplaires de magazines et de guides de stratégie, etc. aux kiosques à journaux – obtenez le chèque initial, puis quittez le kiosque avec un tas de déchets qu’ils ne vendront jamais et qui finissent par être détruits. (Bien sûr, cela coûte de l’argent pour imprimer tout ce contenu, mais vous pouvez toujours changer d’imprimante et laisser la première imprimante à essayer de récupérer.) Je soupçonne qu’il y avait beaucoup de choses de ce genre pour essayer de faire la paie .

Ryan Lockhart: Oh mec, la course à la banque était la meilleure (et aussi, franchement, la pire) chose à propos de travailler chez GameFan pendant cette période – le jour de paie était énergique, et je me souviens avoir essayé de passer du temps avec des gens avec les voitures les plus rapides (Terry et Waka, iirc) à peu près au moment de la distribution des chèques pour avoir les meilleures chances d’arriver à la banque à temps.

Mollie a parfaitement frappé le sentiment; c’était Cannonball Run avec nous tous qui courions là-bas, puis nous serions dans la file d’attente pour compter le personnel devant nous, en regardant avec anxiété chaque personne qui s’approchait du guichetier. Et plus d’une fois, nous avons vu le signe, ils quittaient le comptoir et nous regardaient, la tête secouée, ce qui signifie qu’il était temps de partir et de réessayer lorsque David a dit qu’il y avait plus de fonds.

La plupart du temps, cela s’est bien passé, mais il y a eu un mois où nous avons coupé le gaz pendant un jour ou deux …

Malgré les problèmes, GameFan reste un morceau remarquable de l’histoire du jeu vidéo – selon vous, qu’est-ce qui a fait que le magazine fonctionne aussi bien?

Mollie L Patterson: Je pense que c’était quelques facteurs, vraiment. Si vous regardez certains des magazines qui existaient avant GameFan, il y avait davantage une tendance vers les publications «pour adultes» – comme dans les magazines avec une plus grande quantité d’écritures, des articles plus approfondis et davantage axés sur les lecteurs plus âgés, car je estiment que c’était le marché vers lequel les publications axées sur la technologie étaient naturellement orientées. Ensuite, nous avons commencé à voir la diversité du marché, à mesure que de nouveaux magazines étaient apparus et ciblaient différents marchés. Vous aviez EGM avec un avantage de type «ados à 20 ans», GamePro s’adressait davantage aux jeunes lecteurs, les magazines se concentrant spécifiquement sur les conseils et les guides de stratégie pour le marché en plein essor de la NES, etc.

Le truc à propos de GameFan était qu’il s’agissait, comme son nom l’indique, d’être un fan de jeux. GameFan consistait à avoir une passion profonde pour les jeux vidéo et à donner une chance à tout, même à ces jeux que beaucoup d’autres magazines ont rapidement annulés. Bien sûr, cela signifiait que, parfois, nous allions beaucoup trop loin dans notre battage médiatique ou notre adoration d’un titre ou d’une franchise en particulier, mais cela signifiait également que nous serions souvent les seuls à apprécier un jeu qui n’obtient pas le crédit qu’il méritait. autrement.

Je préfère toujours passer mon temps à me concentrer sur un grand jeu moins connu dont vous n’auriez peut-être pas entendu parler autrement, plutôt que de passer ce temps à lancer une autre critique pour un mauvais jeu sur la pile.

L’une des croyances personnelles que j’ai retenues de GameFan était l’idée que, à son meilleur, les médias de jeu – le type qui n’est pas fortement axé sur le journalisme hardcore – peuvent être de diriger les joueurs vers des jeux auxquels ils n’auraient jamais joué autrement. Je crois vraiment qu’il faut donner des critiques honnêtes et frapper des jeux qui le méritent, mais je préfère toujours passer mon temps à me concentrer sur un grand jeu moins connu dont vous pourriez ne pas entendre parler autrement, plutôt que de passer ce temps à lancer une autre critique pour un mauvais jeu sur la pile.

C’était, je pense, le cœur et l’âme de GameFan; souhaitant partager cette passion pour les jeux vidéo avec nos lecteurs et, espérons-le, élargir à la fois leurs connaissances et leurs horizons sur ce qui existait. Cela est particulièrement ressorti de notre profonde concentration sur les jeux japonais, qui ont rarement attiré l’attention en dehors des grands jeux et de la franchise. Nous avons couvert des jeux dans nos numéros dont vous n’auriez jamais entendu parler autrement en Occident à cette époque, et c’est en grande partie pourquoi je suis moi-même devenu un lecteur avant d’être membre du personnel. Je me souviens avoir découvert des trésors d’importation à peine connus comme Keio Yugekitai via GameFan, et être époustouflé par certains des grands jeux que je n’aurais jamais expérimentés si je me concentrais uniquement sur ce qui est sorti aux États-Unis.

Donc, je pense vraiment que c’était la combinaison de personnalités fortes et remarquables, notre passion pour le jeu dans son ensemble, peu importe la franchise ou le genre, et notre concentration sur les importations. Oh, et probablement aussi le fait que nous étions fiers d’avoir une équipe de gens qui étaient excellents dans le jeu. Par exemple, nous avions un certain nombre de joueurs de jeux de combat hardcore dans notre équipe, et je pense que cela nous a aidés à mettre en lumière certains grands jeux de combat que les médias moins qualifiés dans d’autres points de vente auraient été plus rapides à annuler.

Casey Loe: Quand tous les autres magazines se disputaient désespérément Halo et Tony Hawk En couverture, GameFan a toujours eu un tas de jeux étranges sur la couverture dont vous n’auriez jamais entendu parler. Nos fans avaient tendance à avoir ce qui était considéré comme des intérêts de niche à l’époque (RPG, plateformes obscures comme Atari Jaguar, jeux inspirés des anime, etc.) et comme nous étions sur la même longueur d’onde, nous avons fait tout le magazine à ce sujet. Cela s’est avéré être un créneau assez énorme.

Quand j’ai commencé là-bas, j’étais un peu gêné par la positivité implacable du magazine, mais avec le temps, j’ai compris que c’était aussi l’une de ses forces. Nos lecteurs étaient enthousiasmés par les jeux et voulaient voir leur propre enthousiasme pour eux reflété dans les magazines qu’ils lisent.

De plus, nous avions simplement les meilleures méthodes pour capturer des captures d’écran (certains magazines ont finalement rattrapé leur retard au fil des ans, d’autres ne l’ont jamais fait), nous avons pris une tonne de photos et Dave a insisté pour imprimer sur du papier de bonne qualité, donc les jeux étaient fantastiques. Autant j’aimerais penser que les lecteurs ont acheté le magazine pour notre écriture, autant les images étaient probablement la vraie star de la série. Je suis moins sûr des avantages de sa mise en page criarde, avec du texte blanc imprimé sur des arrière-plans colorés et autres. Je me souviens d’avoir fièrement montré l’un des premiers articles que j’ai écrits et conçus à mon grand-père âgé et à lui en disant: « Je suis désolé … Je ne peux pas comprendre cela. »

Ryan Lockhart: Juste pour mettre un bouton sur ce qui a été dit ci-dessus, à la fin de la journée, GameFan était trop positif – il célébrait pourquoi nous aimions les jeux et ce qui les rendait amusants – mais il y avait aussi un autre aspect à cela.

Personnellement, l’un de mes tout premiers avis m’a été enlevé, car ce n’était pas assez positif – et la citation me criait «Savez-vous combien d’exemplaires nous en avons dans l’entrepôt?» est toujours gravé dans mon esprit. Vous devez vous rappeler que ce magazine a commencé dans l’arrière-boutique d’un magasin de jeux, donc il avait toujours un double objectif.

Tout cela dit, 95% de ce que vous lisez venait du cœur – Dave, malgré tous ses défauts, était vraiment un fan du médium et embauchait des gens qui ressentaient la même chose. Nous adorions les jeux, les importations et – bon sang – l’idée du magazine lui-même. C’était unique et spécial; le magazine était lourd, le papier épais, les mises en page étaient magnifiquement criardes avec d’énormes captures d’écran, et il couvrait ces jeux incroyables avec un tel zèle – c’était comme si votre meilleur ami vous parlait de cette incroyable version à laquelle ils venaient de jouer. Il a été fait pour nous, pour les fans de jeux.