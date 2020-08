Une télévision rétro diffuse une longue vidéo avec l’histoire des années 1960.

La campagne préventive pour l’annonce de Call of Duty 2020 bat son plein. Comme nous l’avons signalé il y a quelques jours, Activision a récemment commencé à donner des indices sur le nouveau jeu, à travers des images mystérieuses et une page Web secrète qui a pris vie et où une vaste vidéo est lue, qui semble confirmer la guerre froide comme cadre pour le FPS de cette année.

Une vidéo complète composée de fragments d’actualitéLe site pawntakespawn.com/tv montre un bureau avec un téléphone, une télévision, un magnétoscope et une cassette qui peut être insérée dans le magnétoscope, et active une longue vidéo composée de clips d’information des années 1960, avec des histoires sur la guerre froide, la course à l’espace, la guerre du Vietnam et, fidèle au concept de Black Ops, des chiffres sans contexte, à la fois à l’écran et dans le joueur lui-même.

La cassette est étiquetée avec la légende « 1961-1962 v.1 » et son contenu dure environ 10 minutes, moment auquel il se rembobine et recommence. Vraisemblablement, alors, il y aura plus de vidéos et plus d’informations au fil des jours.

Grâce au lanceur d’alerte de Bloomberg Jason Schreier, nous savons depuis le printemps de cette année que Call of Duty 2020 vise à être un redémarrage de la saga Black Ops avec ses débuts prévus à l’automne, malgré la crise sanitaire et un retard marqué dans sa révélation. Non seulement cela, le journaliste a également révélé, depuis le milieu de l’année dernière, que la livraison serait de la responsabilité de Treyarch et non de Sledgehammer Games comme un symptôme de crise au sein de l’équipe de développement. Il y a quelques semaines, Activision lui-même a confirmé Treyarch et Raven Software en tant que producteurs du jeu.

En savoir plus: Call of Duty (2020) et Call of Duty Black Ops.

