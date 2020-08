Informations sur le nouvel épisode de la licence Appel du devoir pour cette année, peu à peu plus d’informations sont révélées. Les sources les plus fiables garantissent qu’il s’agit d’un redémarrage de la licence Black Ops, avec une sortie prévue à l’automne comme d’habitude, et que cette fois ce sera Treyarch qui la développera. Activision a confirmé Treyarch et Raven Software comme responsables du jeu, donc au moins ce dernier point est vrai.

La page Web pawntakespawn.com/tv a été présentée comme un teaser Web pour promouvoir le jeu en donnant divers indices, semblant confirmer ces derniers jours la guerre froide comme le cadre principal des événements qu’elle racontera. Call of Duty 2020. Sur le Web, nous pouvons voir une série de objets des années 70 et 80: une télévision, un téléphone, des cassettes VHS, etc.

Call of Duty 2020 | Activision

Ce sont ces cassettes qui activent une série de vidéos à la télévision. La bande « 1961-62 v.2 » vous permet de visionner une vidéo complète avec des images des années 60, en particulier de la propagande politique et des images idylliques des États-Unis à l’époque. Dans la bande « 1968-69 v.1 » Il nous montre des discours politiques, des images de la guerre froide, des images de la course à l’espace ou des fragments de la guerre du Vietnam. On voit aussi la révolution cubaine, différents présidents comme John Fitzgerald Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, etc.

Tous ces clips vidéo situent clairement le contexte du jeu dans les années dangereuses de la guerre froide, alors que les tensions de l’Union soviétique et des États-Unis allaient nous plonger dans une guerre mondiale probablement nucléaire.