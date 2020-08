Call of Duty est l’une des séries de jeux vidéo les plus populaires aujourd’hui. Bien qu’il soit venu au monde en 2003 uniquement pour PC, il est depuis plusieurs années disponible pour PlayStation et Xbox, en plus d’augmenter récemment sa collection avec Call of Duty: Warzone. Actuellement, on parle que cette série se développera à nouveau avec l’arrivée de Call of Duty 2020Cependant, il existe encore de nombreuses inconnues liées à ce titre.

Par rapport à ce jeu, nous savons que sa présentation aura lieu très prochainement, grâce à un tweet dans lequel l’entreprise elle-même Treyarch Studios l’a confirmé. Nous savons également que selon un rapport financier, la société marque ce jeu comme quelque chose d’incroyable et de très amusant pour ceux qui ont déjà pu en profiter, mais nous ne connaissons pas d’autres données sur comment, quand et où il sera annoncé.

À travers Twitter, ModernWarzone, un utilisateur populaire pour avoir déjà divulgué différentes informations sur la série de jeux Call of Duty, a publié la phrase «Zeus Reveal Gulag Area». Comme beaucoup le savent déjà, Zeus est le nom de Call of Duty 2020 est populairement connu, donc dans cette publication, l’utilisateur suggère que ce sera dans cette zone que ce jeu sera révélé. Si cela était vrai, ce serait une manière très innovante de présenter le jeu, surprenant ainsi complètement les joueurs.

Alors que cette nouvelle fuite incite ceux qui suivent les jeux Call of Duty depuis des années beaucoup plus à vouloir essayer ce nouveau jeu, ce n’est pas officiel il faut donc attendre que les responsables nous fournissent plus d’informations. Pour l’instant, nous savons que Call of Duty 2020 arrivera cette année et qu’il sera disponible à la fois pour PC, PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que pour PlayStation 5 et Xbox Series X.