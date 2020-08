Le jeu vidéo présentera plus de détails le 26 août, avec une prémisse de la guerre froide et développé par Treyarch et Raven.

C’était un secret de polichinelle, mais cette nuit même, le nouveau jeu vidéo de la saga Call of Duty a transcendé pour cette année 2020. Un titre qui, curieusement bien que compréhensible étant donné les circonstances de l’année complexe que nous vivons, a été le titre de la série qui a mis le plus de temps à paraître ces dernières années. Nous parlons de Call of Duty Black Ops Cold War.

Le jeu est un effort de collaboration entre Corbeau et Treyarch que, dans le cas du second, c’était le studio qui devait lancer la livraison de la franchise cette année 2020. Et il a présenté la bande-annonce que vous pouvez voir sur ces lignes ce soir via la chaîne YouTube officielle Activision de la marque .

La bande-annonce met en vedette le transfuge Yuri BezmenovLa vidéo en question répond au nom de « Connaissez votre histoire« et présente les premiers coups de pinceau d’un jeu vidéo qui commencera à offrir les premiers détails en profondeur de la journée 26 août. Le clip met principalement en vedette Yuri Bezmenov, un transfuge connu du KGB, qui a alerté le monde sur certaines des tactiques utilisées à l’époque pour renverser les gouvernements. C’est à l’issue du trailer que les données du jeu telles que son nom sont présentées et quand on en saura plus sur lui.

Tout cela confirme les dernières informations qui l’ont entouré, en premier lieu le cadre de la guerre froide dont nous avons commencé à vous parler il y a quelques jours avec son page Web secrète et, d’autre part, les rumeurs qui indiquaient une possible guerre froide de Call of Duty Black Ops avec mise en place de différents conflits guerriers, y compris le La guerre du Vietnam.

Si vous souhaitez jeter un œil aux résultats du dernier opus de la série, n’hésitez pas à jeter un œil à notre analyse et analyse vidéo de Call of Duty: Modern Warfare, le dernier jeu développé par Salle de l’infini.

En savoir plus: Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty, Activision et Treyarch.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["activision"]).setTargeting("genre", ["acción","primera-persona-(fps)","shooter"]).setTargeting("game", ["call-of-duty-black-ops-cold-war"]).setTargeting("url_sha1", "da4c3758c8e5d1a3522656f7eae5458e66c08504");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');