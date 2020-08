Actuellement, il est rare de trouver un joueur qui n’a pas entendu parler de Call of Duty ou qui ne profite pas en quelque sorte d’une des œuvres de cette saga puisque le succès de sa bataille royale semble imparable. Avec d’excellentes options de jeu, Call of Duty Warzone est toujours l’une des grandes révolutions du monde des jeux vidéo, même si dans très peu de temps ce sera l’un des titres qui partage sa grande importance.

Activision a déjà commencé à offrir les premiers détails de ses prochains travaux. Grâce au compte officiel, nous avons non seulement pu connaître le nom du prochain jeu, mais nous avons également eu l’occasion de connaître la première œuvre d’art du jeu, qui semble être la couverture du nouveau titre. Malheureusement, sans date de sortie pour l’accompagner.

Mais bien que nous ne connaissions pas actuellement de date de sortie pour cette grande première, nous avons des nouvelles très intéressantes. Accrochez-vous à votre siège car Activison a confirmé que ce sera le 26 août lorsque nous pourrons connaître officiellement le nouveau travail de Treyarch et Raven, l’une des annonces les plus attendues actuellement puisque nous savons qu’elle sera disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et la prochaine génération de consoles.

Pour le moment, il y a beaucoup de détails que nous ne connaissons pas sur ce grand travail, bien que nous en connaissions un détail. Et c’est que, bien que sa grande première ait lieu, cette n’enlèvera pas la bataille royale d’Infinity Ward il ne disparaîtra pas non plus, mais les joueurs pourront continuer à profiter de son excellent contenu et même des nouvelles qui relieront les deux œuvres.