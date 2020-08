À la fin du premier jour des séries éliminatoires de la Call of Duty League, nous jetons un coup d’œil sur les deux matchs, en passant en revue les scores, certaines statistiques notables et les principaux points de discussion.

Paris Legion 3-0 Seattle Surge (premier tour d’élimination)

Paris Legion a démarré en force en prenant le Hardpoint 250-110 dans l’un des meilleurs Gun Runner Hardpoint que nous ayons vu toute la saison. Ils ont tourné parfaitement et ont surpassé le Seattle Surge avec facilité. Un pauvre 0.41 K / D de Nicholas «Proto» Maldonado était le pire sur le Surge, alors que tout le monde était là même.

La recherche et la destruction suivaient la voie de la Légion de Paris; finir 6-4 en leur faveur. Mais Seattle Surge avait de nombreuses chances de remporter cette carte et ne les a pas saisies. Une belle victoire 1v2 de Conrad «Shockz» Rymarek a vu Paris prendre les devants 5-4 et remporter le SnD. Cependant, il y avait plusieurs opportunités 2c1 comme celle-ci que Seattle Surge n’a pas réussi à clôturer – et c’est ce qui leur a coûté le match. Sam «Octane» Larew a réussi 14 attaques décisives dans la recherche et la destruction. Il a fait de son mieux pour faire passer le Seattle Surge, mais son travail à lui seul ne suffisait pas.

Enfin, la Légion de Paris a balayé la série 3-0 après une Domination 153-150. Cependant, c’était une fois de plus un cas de Seattle se battant plutôt que de Paris jouant extrêmement bien. Il y a eu deux occasions dans cette série où Seattle aurait pu complètement plafonner un drapeau et au lieu de cela simplement neutralisé, cela leur a coûté des points précieux et a fini par être balayé 3-0 et éliminé des Playoffs.

Statistiques notables



Plus de victimes: Octane – 52

K / D le plus élevé: octane – 1,29

Plus grand nombre de victoires en 1vX: Shockz – 2

Temps de montée moyen le plus élevé: Louqa – 110s

OpTic Gaming Los Angeles 3-2 Los Angeles Guerrillas

OpTic Gaming a perdu 1-0 dans la série après une victoire de 250-217 Hardpoint pour les Los Angeles Guerrillas, mais c’est à ce moment-là que nous avons vu notre premier aperçu de ce qui pourrait être à venir pendant ces Playoffs en ligne. Kenny «Kuavo» Williams est resté à la traîne du match, laissant OpTic jouer 4 contre 5 pour les 3 dernières collines du match. Selon Kenny et ses coéquipiers, il était démarré hors ligne par quelqu’un. C’est quelque chose que de nombreux fans et joueurs ont supposé qu’il se produirait, et cela n’a pris que jusqu’à la deuxième série.

Kenny est revenu pour la recherche et la destruction et ici OpTic Gaming a fait une déclaration, remportant 6-4 et obtenant des tours extrêmement dominants. Austin «Slasher» Liddicoat est allé 13-5 alors que lui et OpTic ont égalé la série 1-1. En Domination, c’était une autre victoire pour OGLA, à 169-155, le match était contrôlé par OpTic tout au long et cela a assuré leur avance de 2-1 dans la série.

Nouvelles règles de redémarrage Hardpoint

En entrant dans la carte 4, la Call of Duty League a publié de nouvelles règles de redémarrage Hardpoint. Les règles stipulent que le score total doit être inférieur à 150 et que l’équipe qui se déconnecte doit perdre moins de 30 points ou gagner le match. Lors de la carte 4, le même problème s’est reproduit et Kenny a été victime d’une déconnexion, mais comme le score était supérieur à 150, une déconnexion n’était pas autorisée. Même si la différence de score à l’époque était inférieure à 30. Los Angeles Guerrillas a remporté la carte 4 250 – 151 et a forcé un match cinq.

En entrant dans le cinquième match, OGLA savait qu’ils ne pouvaient pas risquer une autre déconnexion, alors ils ont amené Brandon «Dashy» Otell. Dashy avait joué à Black Ops 4 jusqu’à 8 heures du matin la nuit précédente, puis dans l’après-midi, il a dû se réveiller et être remplacé dans un match cinq pour 100 000 $. C’était un scénario fou, et Dashy a extrêmement bien réussi à pousser OGLA et à gagner 6-4 pour remporter la série 3-2. Cependant, ce n’est pas quelque chose que nous voulons voir souvent. Les guérilleros de Los Angeles ont été éliminés et sont rentrés chez eux les mains vides après une saison terne.

Statistiques notables

Plus de victimes: Aqua – 101

K / D le plus élevé: Aqua – 1,53

Plus grand nombre de victoires en 1vX: TJHaly et Decemate – 1

Temps de montée moyen le plus élevé: Blazt – 87,5s

Les séries éliminatoires de la Call of Duty League se poursuivent ce soir lorsque les Royal Ravens de Londres affronteront le Toronto Ultra. Tandis que les Subliners de New York affrontent le Minnesota Rokkr dans le premier tour du Winners Bracket.

