Le stade condamné, extrait de la bande-annonce de la saison 5 d’aujourd’hui. Capture d’écran: Activision

L’explosion du stade de Warzone a été officiellement révélée avec la bande-annonce de Call of Duty: Modern Warfare d’aujourd’hui. L’événement taquiné se concrétisera enfin avec la saison 5, qui débutera le 5 août sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Warzone de Call of Duty est un excellent compagnon du multijoueur standard de Modern Warfare, mais la carte de la bataille royale est devenue obsolète depuis sa sortie en mars. Bien qu’il ne soit pas clair si Warzone obtiendra une tonne de nouveaux emplacements sur la carte, faire sauter le toit du stade offrira aux joueurs de nombreux nouveaux espaces à visiter et à explorer. L’intérieur du stade est montré près de l’extrémité de la remorque, révélant des niveaux à plusieurs niveaux de sièges et de magasins qui étaient auparavant inaccessibles.

En plus du nouveau point d’intérêt du stade, la bande-annonce montre également de nouvelles façons de parcourir la carte Warzone de Verdansk. Il est confirmé qu’un train de butin tourne sur la carte, offrant aux joueurs un moyen plus rapide de voyager. Il est difficile de dire combien de butin savoureux sera réellement à bord, mais vous pouvez regarder quelques caisses de butin dans la vidéo.

Si voyager en train n’est pas assez attrayant, de nouvelles tyroliennes sont également taquinées pour le stade et pour certains des gratte-ciel. Cela devrait atténuer certaines des frustrations de Warzone avec les campeurs sur les toits, car les joueurs pourront désormais se battre pour affronter des snipers agaçants sans avoir besoin d’un hélicoptère pour accéder à certains toits.

Les joueurs peuvent également s’attendre à de nouvelles cartes multijoueurs publiées pour Modern Warfare, et un Battle Pass de la saison 5 rafraîchira le champ de bataille avec de nouveaux opérateurs et de nouveaux produits cosmétiques. J’espère que nous verrons même quelques surprises incluses dans la nouvelle mise à jour, y compris d’autres mystères d’œufs de Pâques dans les bunkers nucléaires de Verdansk.

G / O Media peut obtenir une commission

Plus Call of Duty