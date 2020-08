La Call of Duty: Warzone saison 5 sonne de plus en plus fort, montrant aux fans ce qui se passe arriver à la bataille royale pour pouvoir profiter de grands changements dans la carte et de toutes sortes de nouveaux défis contre d’autres joueurs. Après tout, ce que l’équipe d’Infinity Ward nous a montré, c’est qu’ils veulent que leur bataille royale reste au top.

Par conséquent, la nouvelle saison de son projet semble très prometteuse et il n’hésite pas à apparaître dans une nouvelle bande-annonce pour montrer stade de Verdansk avec quelques nouvelles. Après avoir longtemps fait l’objet de rumeurs, Activision a enfin confirmé à travers cette nouvelle bande-annonce que vous pouvez retrouver aux actualités l’arrivée des trains, cette belle addition au jeu.

Call of Duty: Warzone | Activision

Bien que la vidéo soit courte, elle commence par nous montrer comment le dôme de sable est détruit et, peu de temps après, ce train tant attendu fait son apparition. apporte avec lui les nouveaux opérateurs. D’autre part, la nouvelle carte 6v6, Suldal Harbour, a été présentée, ce qui apportera de grands défis aux joueurs et toutes sortes de tests d’habileté pour les débutants et les vétérans du jeu.

Bien sûr, tout cela se révélera de manière beaucoup plus profonde avec l’arrivée de la nouvelle saison de Call of Duty: Warzone, un titre qui a déjà vu le jour en PC, Xbox One et PlayStation 4. Pour le moment, il y a beaucoup plus à savoir, mais sans aucun doute, ce que nous avons vu nous montre déjà que nous avons un pari parfait pour les joueurs avant nous.