Depuis le lancement de la saison 5, Call of Duty: Warzone a été criblé de plusieurs problèmes graphiques et bugs. Tout, des textures de joueurs et d’armes bizarres, à la carte qui se charge à peine. Sans parler des hackers rampants avec des aimbots et des capacités d’écrêtage. Pourtant, la communauté Warzone continue et se traîne encore une semaine avant la publication des correctifs. Dans cette vidéo, Richie passe en revue 5 moments glitchy de la semaine.

Dans notre premier clip de Krushed Muffins, nous voyons à quoi ressemble Verdansk avec environ 50% de la carte chargée. Au lieu de se faire démarrer, Muffinz peut non seulement continuer, mais atterrir dans le train avec son équipe – et même ramasser une arme. Malheureusement, l’arme qu’il trouve a une lunette bizarre qui ne lui permet pas de voir sur qui ou sur quoi il tire. Ensuite, un clip de l’utilisateur de Reddit leggoMUHeggo36. Il trouve un joueur ennemi et prend un coup en utilisant son RPG. Alors qu’il semble avoir pris contact, l’ennemi en question disparaît soudainement! Leggo n’obtient pas de mise à mort, et l’ennemi n’est jamais revu.

Au numéro 3, nous avons le clip d’iComshot d’un étrange nouvel opérateur …? Après avoir été traqué, iComshot voit son adversaire face à face et découvre un désordre graphique d’un pépin. C’est un problème courant pour les joueurs et les armes, et rend normalement le jeu injouable, mais d’une manière ou d’une autre, cet ennemi est toujours arrivé en tête. Le numéro 2 nous vient d’Urbanpod sur Reddit. Après avoir été déployé depuis l’avion Warzone, Urban atterrit sans arme. Encore plus étrange, c’est quand il est soudainement envoyé au goulag sans raison apparemment du tout! Notre dernière place sur la liste revient à Heade de Youtube. Après avoir affronté une équipe de hackers, l’équipe de Heade gagne par la peau des dents avec un explosif de grêle Mary C4. L’équipe remporte la victoire et le lobby est pour le moins excité.

-The Upside Down via Reddit: KrushedMuffinz

– Le Ghostin ‘Ghost via Reddit: leggoMUHeggo36

– Nouvel opérateur via Reddit: iComshot

– Né pour perdre via Reddit: UrbanPod

– Le Hack Clap Back via YouTube: Heade