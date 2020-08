La balle aces reviendra sur les consoles (et PC) ensuite 28 août 2020 dans Capitaine Tsubasa: montée d’un nouveau champions, un titre qui, à coup sûr, est très attendu par un grand nombre de joueurs. De plus, ce nouveau titre aura plusieurs modes d’histoire à travers lesquels les joueurs pourront essayer d’atteindre le sommet et la gloire du football, et comme il y aura aussi de nombreux éléments que nous devrons prendre en compte dans un premier temps, pour nous préparer, depuis Bandai Namco a nouvelle bande-annonce qui sert également de didacticiel vidéo pour le jeu.

La nouvelle vidéo Captain Tsubasa: Rise of New Champions explique les bases des matchs intenses

Il est normal que les joueurs mettent du temps à s’entendre avec certains types de jeux, car nous trouvons parfois de nombreuses règles et contrôles qui ralentissent un peu cet apprentissage. Cependant, dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions, ce ne sera pas le cas, mais nous pouvons déjà apprendre à gagner ces jeux passionnants dont nous pouvons profiter dès le jour du lancement grâce au nouveau tutoriel vidéo qui a été partagé via le Chaîne YouTube officielle de Bandai Namco. Des plus complets afin de se faire une idée de ce qui va arriver d’ici peu!

Par conséquent, nous pouvons commencer à réfléchir aux meilleures stratégies et aux meilleurs jeux qui nous permettront d’atteindre le sommet du championnat auquel nous participerons à Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Et vous, êtes-vous prêt à affronter les rivaux les plus coriaces sur le terrain de jeu ou devez-vous encore donner quelques vues supplémentaires à ce nouveau tutoriel pour finir de connaître les bases du jeu?

