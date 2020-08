Cyberpunk 2077 arrivera en novembre via PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC. Pour le moment, il semble être l’une des sorties les plus importantes et les plus attendues de la génération. De plus, le nouveau jeu vidéo se caractérise par l’ambition qu’il présente, puisqu’il est énorme et complexe.

Le titre cherche à s’élever dans le haut des jeux du monde ouvert et dans la narration dans les jeux du monde ouvert. Ce qui suppose une immense quantité de caractéristiques, à la fois classiques et nouvelles. Le développeur polonais a de nouveau parlé du jeu et a confirmé une fonctionnalité que le nouvel opus n’aura pas.

Il s’agit de double prise, même si vous pouvez vous attendre à vous voir dans un jeu cyberpunk, en particulier dans celui qui rend hommage au sous-genre, ne sera pas présent au Cyberpunk 2077. CD Projekt Red n’a jamais confirmé que cette fonctionnalité de combat serait dans le jeu, mais certains ont supposé que c’était le cas, en raison du sexe et du fait que le personnage de soutien et l’un de ses compagnons avaient fait preuve de double maniement.

Cette nouvelle confirmation est arrivée Marcin Momot, responsable communautaire pour CD Projekt Red. Cependant, Momot ne révèle pas pourquoi la fonctionnalité ne sera pas dans le jeu, mais on peut supposer que c’était une fonctionnalité que l’équipe pensait implémenter. Avant cette déclaration, de nombreux adeptes n’en ont pas douté et ont tenu à exprimer leur déception à la lecture de cette actualité.