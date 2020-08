Par Rodolfo León

The Last of Us Part II est le jeu le plus ambitieux qui Le chien méchant a été créé à ce jour, nous ne sommes donc pas surpris d’apprendre que ses développeurs ont passé beaucoup de temps à créer et à refaire certains des niveaux du titre. L’un d’eux en particulier était en développement pendant près de deux ans, et il s’est avéré être l’un des meilleurs de toute l’expérience.

Dans l’un des flashbacks qui se produisent presque à la moitié du jeu, nous voyons Joel et Ellie Aventurez-vous dans un musée abandonné pour fêter votre anniversaire. C’est une séquence assez longue, avec beaucoup de contenu à explorer, des dialogues et quelques scènes d’action, mais elle vise en fait à renforcer encore plus la relation entre les deux personnages.

Evan Hill, concepteur de niveau TLOU II, a assuré que ce niveau spécifique était en cours d’élaboration pendant deux ans et que certains autres niveaux devaient être redéfinis jusqu’à 25 fois. D’accord avec salutll, «le secret de la conception des niveaux des jeux de Le chien méchant c’est la réitération et le travail ».

Dans des sujets connexes, il a été révélé que plus de la moitié des joueurs de TLOU II ils avaient déjà terminé le jeu. D’autre part, Neil Druckman, directeur du jeu, a dévoilé une autre scène qui a été supprimée quelques jours avant la sortie du jeu.

Via: GamingBolt

