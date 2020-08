Alors que PlayStation semble doubler le nombre de jeux à un joueur à succès et de titres VR dans la prochaine génération de consoles, Xbox opte pour une tactique plutôt différente. Xbox semble sur le point de coincer le côté des services d’abonnement de l’industrie des jeux entre Xbox Game Pass, Games With Gold et xCloud (tout cela est intégré dans Xbox Game Pass Ultimate). C’est une stratégie intrigante, en grande partie parce qu’elle est si différente de ce que fait PlayStation.

Sony veut que vous achetiez la PlayStation 5 pour jouer à ses titres exclusifs exclusifs sur la PS5, mais Microsoft veut que vous investissiez dans ses services d’abonnement, la Xbox Series X s’adressant à la foule hardcore qui se soucie de le faire avec une technologie de pointe. technologie. Dans ce cas, cette liste de souhaits visera à la fois ce que je veux des services d’abonnement Xbox ainsi que la console Series X. L’éditeur Phil Hornshaw a rassemblé sa liste de souhaits pour PlayStation 5, si vous voulez lire ce que nous attendons de la console de nouvelle génération de Sony.

Considération plus approfondie pour la promotion d’ID @ Xbox Games

J’ai déjà écrit sur la façon dont j’espère que la Xbox Series X verra le retour d’un service comme Xbox Live Arcade, un service en ligne pour la Xbox 360 qui organisait la bibliothèque de jeux indépendants du système. Avec la sortie de la Xbox One, les jeux indépendants ont été transférés dans la même bibliothèque que les titres AAA et les promotions hebdomadaires pour de nouveaux jeux indépendants au look cool ont cessé.

Microsoft a continué à faire de la publicité pour les jeux indépendants avec son programme ID @ Xbox, qui voit des jeux indépendants incroyablement impressionnants (dont certains ont de nouveaux mécanismes, fonctionnalités ou scénarios) lancer sur Xbox One en tant qu’exclusivités de console à durée limitée. Certains de ces jeux sont même disponibles dès le premier jour sur le Xbox Game Pass, comme Ashen, Creature in the Well et Outer Wilds.

J’aime tout cela, mais j’espère que la Xbox ira encore plus loin dans la prochaine génération et implémentera des promotions plus importantes pour les jeux de niche, mais intrigants, qui font partie d’ID @ Xbox. Il y avait des démos de jeux vraiment incroyables présentées dans le Summer 2020 ID @ Xbox Showcase, mais toutes ne sont pas faciles à vendre. Par exemple, ma démo préférée était pour The Vale, un jeu d’action fantastique dans lequel vous incarnez quelqu’un qui est aveugle, donc tout son gameplay est un écran principalement noir. Vous ne pouvez pas annoncer un jeu comme celui-là avec des moyens traditionnels comme les bandes-annonces, mais il mérite d’être joué. Et si la Xbox veut continuer à sécuriser des jeux uniques comme The Vale, il convient de prendre en compte la manière dont le marché Xbox Series X les promeut.

Plus de pistes pour essayer de nouveaux jeux

L’une des principales raisons pour lesquelles je veux qu’un service comme Xbox Live Arcade soit disponible sur Xbox Series X est que je manque les démos gratuites offertes par le service 360. J’adorerais que la série X offre plus de possibilités aux joueurs d’essayer des jeux gratuitement avant de s’engager dans un achat.

Cela ne doit pas non plus être une démo gratuite. J’adore l’idée que Halo Infinite ait un mode multijoueur gratuit, offrant aux joueurs un moyen de découvrir le jeu à venir et de voir s’ils l’aiment avant de s’engager à acheter la campagne ou de payer pour Xbox Game Pass et d’obtenir le jeu de cette façon.

Étiqueter (presque) tout

Xbox One fait ce truc cool où chaque jeu qui est disponible sur Xbox Game Pass ou via Games With Gold a une grande étiquette «GAME PASS» ou «GOLD» bien visible dessus. Il est vraiment facile de voir si un nouveau jeu est disponible pour moi « gratuitement » avant de cliquer dessus.

Je veux plus d’étiquettes. Je veux savoir quels titres prennent en charge le jeu croisé ou la progression croisée en un coup d’œil, par exemple. Avoir la possibilité de choisir les étiquettes à afficher serait également cool, comme j’aimerais voir quels jeux multijoueurs de ma bibliothèque prennent spécifiquement en charge la coopération sur canapé.

Réparez le bouton Mes jeux et applications, alors aidez-moi Dieu

Vous voyez, il était une fois, lorsque vous cliquiez sur le bouton Accueil Xbox One et que vous faisiez défiler jusqu’à Mes jeux et applications, cela vous mènerait à tous vos jeux et applications téléchargés. Cela a finalement été changé, cependant, de sorte que maintenant, lorsque vous cliquez sur Mes jeux et applications, cela vous amène à une barre latérale où vous pouvez accéder aux listes que vous avez créées des jeux et des applications que vous possédez. C’est ici que vous pouvez cliquer sur «Tout voir» pour accéder à la page de tous vos jeux et applications téléchargés. C’est une pression supplémentaire sur un bouton que je n’aime pas être obligé de faire.

« Mais Jordan », je vous entends dire, « Xbox a apporté cette modification au bouton Mes jeux et applications il y a des années. Vous avez eu le temps de vous y habituer comme tout le monde. » A quoi je répondrais, oui, je sais que ça fait des années. Je suis en colère contre ça depuis des années.

«Mais Jordan,» vous entends-je répéter, et avec ça, je dois vous interrompre. Je pose mon pied. Le reste de l’interface utilisateur Xbox peut rester exactement le même pour tout ce qui m’importe. Je n’ai aucun problème avec quoi que ce soit d’autre. Mais je suis sûr que si j’additionnais les deux secondes que j’ai perdues à appuyer sur un bouton supplémentaire pour voir Mes jeux et applications, ce serait une quantité de temps impie qui me ferait simplement chier.

Emballage accessible

Microsoft a travaillé pour rendre le jeu plus accessible à tous en publiant le contrôleur adaptatif Xbox et en demandant à tous les développeurs qui créent des jeux pour Xbox de suivre les 23 chapitres des consignes d’accessibilité Xbox. Mais je pense que la société devrait aller plus loin et créer un emballage accessible pour la Xbox Series X, afin que les consommateurs ayant des limitations physiques puissent ouvrir la boîte et accéder à la console sans avoir besoin de demander de l’aide. Xbox le fait déjà avec le contrôleur adaptatif Xbox, qui est livré dans un emballage conçu pour être accessible aux personnes à mobilité réduite.

Meilleur partage de captures d’écran / de clips de jeu

Il est assez facile de capturer une capture d’écran ou un clip de jeu avec Xbox One, mais le partager est une autre histoire. Vraisemblablement, le nouveau bouton Partager sur le contrôleur de la série X ressemblera au même bouton sur la PS4 DualShock 4. Mais juste au cas où ce ne serait pas le cas, je le mets simplement là-bas: Xbox, suivez l’exemple de PlayStation à cet égard . Simplifiez la capture d’une capture d’écran ou d’un clip de jeu et publiez-le immédiatement sur Twitter ou Facebook ou autre, sans faire défiler plusieurs menus.

Version entièrement numérique moins chère dès le départ

Regardez, si PlayStation 5 le fait, Xbox Series X devrait aussi. Je ne suis peut-être pas prêt à faire la transition vers le tout numérique, mais j’ai quelques amis qui ont fait le changement et je sais qu’ils aimeraient économiser quelques dollars pour abandonner complètement leur lecteur de disque dans la prochaine génération de consoles.

Ramenez les codes QR pour les téléchargements

Ouais, je n’aimais pas vraiment le Kinect non plus, mais l’appareil avait ses utilisations, comme me donner la possibilité de crier à ma Xbox que oui, j’utilisais toujours l’application Netflix pour regarder en rafale Criminal Minds. Mais ma partie préférée du Kinect était qu’il pouvait lire les codes QR.

Pour cette raison, tous les codes Xbox One pour les jeux et les DLC et les bonus de précommande sont venus sur ces cartes physiques avec un code QR. Vous pouvez taper tous les chiffres et lettres ou simplement tenir la carte à votre Kinect et la caméra lirait le code QR et commencerait à télécharger le contenu instantanément. C’était magnifique. Cela a cessé de se produire lorsque le Kinect a été supprimé en tant que pièce jointe obligatoire pour Xbox One. Je ne veux pas que le Kinect revienne, mais ajouter un lecteur QR à l’application Xbox serait un excellent moyen pour moi d’utiliser mon téléphone pour saisir rapidement des codes au lieu de les taper.

Soyez aussi cool et silencieux que l’autre côté de l’oreiller

Je ne croyais pas aux histoires d’horreur des fans de la console interne jusqu’à ce que j’achète une PS4 Pro en 2018 – et oui, cette console ressemble parfois à un avion qui décolle quand il exécute un jeu exigeant. Heureusement, la Xbox One X n’a ​​pas ce problème, mais je m’inquiète toujours pour la série X. Microsoft a fait de la machine une puissante bête de machine, mais cela signifie probablement que sa température interne devient très chaude . Que faire si le ventilateur pour refroidir le système est ou devient finalement bruyant?

J’espère que la Série X parviendra à garder son sang-froid et à rester aussi silencieuse que son frère aîné. Compte tenu de sa taille et de sa conception, je suppose que c’est le cas, mais nous ne le saurons pas avec certitude tant que nous n’aurons pas mis la main dessus et mis la machine à l’épreuve. Je n’aime déjà pas porter tout le temps des écouteurs juste pour jouer à la PS4, alors je détesterais devoir faire ça pour la Xbox Series X. Parfois, vous voulez juste que vos oreilles volent librement, vous savez?

Un vendeur de système

Comme je l’ai dit au début, je sais que Microsoft ne se préoccupe probablement pas autant de savoir si vous achetez sa console de nouvelle génération que de vous faire entrer dans Xbox Game Pass Ultimate. Mais je me souviens encore des jours de gloire des exclusivités uniques de la console Xbox, comme Sunset Overdrive et Titanfall.

La Xbox Series X n’en a aucun au lancement (étant donné que Halo Infinite a été reporté à 2021), du moins à notre connaissance. Je veux que la série X soit lancée avec un ou deux nouveaux jeux vraiment cool. Juste un vendeur de système à signaler pour le type d’expériences que vous pourrez trouver sur la série X qui mettent en valeur la puissance du système et l’engagement de la Xbox à promouvoir des voix uniques pour la prochaine génération de consoles. Si un jeu comme Cris Tales n’était pas déjà lancé sur Xbox One, PS4, Google Stadia et PC, je considérerais que c’est l’une des meilleures options avec lesquelles Microsoft pourrait conclure un accord (et peut-être que cela pourrait encore l’être si le version nouvelle génération du jeu pour la série X en premier).

La plupart des studios de jeux Xbox travaillant sur des titres propriétaires qui semblent tous être une solution, conclure un accord avec un studio indépendant pourrait être la meilleure façon de procéder. J’adorerais voir l’un des jeux qui sont vaguement programmés pour 2020, comme ScourgeBringer, Hollow Knight: Silksong, Gestalt: Steam & Cinder ou Anew: The Distant Light, sortir immédiatement pour la prochaine génération sur la série X.

Lecture en cours: ce que signifie le délai de Halo Infinite pour le lancement de la Xbox Series X | Génération suivante