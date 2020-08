La sortie de la PlayStation 5 approche rapidement, mais il reste encore pas mal de détails que nous ne connaissons pas sur la prochaine console de Sony. Ce que nous savons, c’est qu’il a l’air énorme, semble avoir été fabriqué à partir des mêmes éléments que Neo Midgar dans FF7 Remake ou Alan Tudyk dans I, Robot, et est livré avec une nouvelle version époustouflante de la conception habituelle du contrôleur de Sony. Mis à part les éléments qui deviennent standard, tels qu’un disque SSD, plus de puissance pour les visuels et des temps de chargement considérablement réduits, nous ne savons pas vraiment à quoi nous attendre de la PS5 lorsque nous l’utilisons réellement.

Nous connaissons cependant la PlayStation 4 – en particulier tout ce qui ne va pas avec elle. Sept ans après la sortie de la génération actuelle de matériel de jeu, nous avons vu différentes versions de la PS4 apparaître, nous avons vu les tendances aller et venir (vous manquez, des jeux de contrôle de mouvement étranges et terribles), et nous avons écouté à ce fan de PS4. Dieu, ce ventilateur est bruyant.

Avec la PS5 imminente, j’ai (brièvement et sans beaucoup de compréhension) examiné les spécifications et (longuement, avec une irritation couvante) regardé l’interface utilisateur du menu de la PS4. Voici certaines choses que je veux de la PS5 en fonction des lacunes de la PS4, des désirs de tarte dans le ciel qui sont probablement technologiquement impossibles et des idées aléatoires qui me sont venues à l’esprit en attendant que les serveurs de Fall Guys se clarifient. Vous devriez également consulter notre liste de souhaits pour la Xbox Series X.

Essayez un autre ventilateur

Puisque j’y pense déjà, oui, pouvons-nous faire quelque chose pour le refroidissement de la PlayStation 5? Oui, je suis heureux que ma PS4 n’ait rencontré aucun anneau rouge / jaune de Melty Computer Death, et si le fan en est responsable, alors tant mieux pour Sony. Mais il doit y avoir une solution où la chose ne doit pas ressembler à un moteur d’avion chaque fois que j’ouvre un menu dans le jeu – et pourquoi est-ce toujours les menus? Peut-être détendez-vous un peu dans les menus de très haute fidélité visuelle, développeurs.

Je prendrais volontiers un facteur de forme qui ressemble moins à un arrêt de porte magique de livres ou à l’idée d’un robot d’un grille-pain si cela signifie que la PS5 fait un meilleur travail en restant cool et, par conséquent, peut être moins bruyante. Sony a déclaré que les exigences de refroidissement étaient les raisons de la taille de la PS5. Si elle est trop grande pour mon centre de divertissement, elle sera également plus silencieuse, je prendrai cette concession.

Plus de scènes bloquées

Peut-être la chose la plus étrange et apparemment la plus stupide à propos de la PS4 est qu’elle regorge de capacités de streaming et de partage de contenu. Pourtant, ses jeux regorgent de « scènes bloquées » que la console vous interdit d’enregistrer ou de diffuser. Je ne sais pas à qui cela sert ni pourquoi. Protège-t-il en quelque sorte les droits des développeurs? Est-ce juste censé empêcher les gens de gâcher les cinématiques de jeux vidéo? Est-ce en quelque sorte une tentative désespérée de garder les informations clés sur l’histoire du jeu vidéo hors des mains des espions d’entreprise de Microsoft et de Nintendo? (Non, je ne pense pas que cela ait de sens non plus, mais nous sommes à court de raisonnement ici.)

Quelle que soit la réponse, cela ne fonctionne pas. Tout ce que fait la « scène bloquée » rend le partage de contenu plus ennuyeux. Quiconque est sérieux au sujet du partage de gameplay a une solution de contournement avec la technologie de streaming, donc les seules personnes pénalisées par des scènes bloquées sont les fans de PlayStation tous les jours. Perdez déjà ça. Ce n’est rien d’autre qu’un ennui étrange.

Plus de façons d’utiliser le pavé tactile du DualSense

La PS4 possède en fait de nombreuses fonctionnalités intéressantes dont personne n’utilise, ne parle, ne se souvient ou dont personne n’a jamais été informé en premier lieu. Des fonctionnalités telles que le partage d’écran, la compatibilité des smartphones et les commandes de mouvement à l’intérieur des contrôleurs DualShock semblent offrir de nombreuses opportunités intéressantes pour jouer à des jeux si les développeurs les embrassaient un peu plus. De toutes les choses dont la PS4 était capable dans ce genre d’utilisation quotidienne, son pavé tactile semblait toujours être le plus prometteur – mais très peu en est sorti.

Personnellement, j’en ai assez que la « manette » soit notre mode principal d’interaction avec les jeux. Cela n’a pas changé dans un sens fondamental depuis près de quatre décennies. Si Sony veut lancer plus de cloches et de sifflets sur votre contrôleur standard, j’aimerais voir ces cloches et ces sifflets être utilisés, et de manière plus innovante. Il peut être difficile de faire avancer les développeurs dans cette direction, mais Sony pousse parfois ses développeurs propriétaires, comme Naughty Dog et Media Molecule, à créer des éléments qui utilisent cette technologie, et c’est généralement assez intéressant. À tout le moins, intégrez ces éléments à la navigation dans l’interface utilisateur – l’utilisation permanente d’éléments tels que le pavé tactile pourrait aider les développeurs à trouver des moyens intéressants de les intégrer à leurs jeux.

Prise en charge (plus) casque Bluetooth

Pour une raison quelconque, de nombreux écouteurs Bluetooth ne sont pas compatibles avec PS4. Résoudre ce problème serait très pratique pour moi, en particulier. Je ne sais pas quoi dire d’autre. Je ne sais pas s’il y a une sorte de raison radio étrange pour laquelle cela ne peut pas arriver, et je m’en fiche. Si un réfrigérateur peut être piraté sur Internet, il semble qu’une console de jeu devrait pouvoir parler à n’importe quelle marque d’écouteurs Bluetooth que je possède.

Plus d’applications TV

Je sais qu’il y a probablement toutes sortes de problèmes de droits et d’accords médiatiques, ainsi que des rivalités de longue date et des conflits interpersonnels qui jouent dans lesquels les applications de streaming se retrouvent sur une PlayStation que chacun d’entre nous ne comprendra jamais. Même quand même, l’aspect le plus ennuyeux pour moi et ma PS4 est le moment où je veux regarder une chose et que je ne peux pas, en fait, la regarder. Et cela arrive trop souvent.

Ma PS4 est ma principale boîte de streaming TV, et si je ne travaillais pas dans ce secteur, ce serait très probablement ma seule boîte de streaming TV. C’est donc assez irritant quand je veux lancer un service comme Shudder et constater que PS4 ne prend pas en charge l’application. Il en va de même pour la chaîne Criterion, que je ne dis pas prétentieuse, car j’ai essayé un essai gratuit de deux semaines et je l’ai utilisé pour regarder précisément un film au cours de cette période – sur Xbox One. Et certains problèmes n’ont aucun sens – l’application CBS All-Access est sur PS4 mais pas l’application Showtime, et elles appartiennent toutes les deux à la même société. (Ce serait ViacomCBS, la société qui possède également GameSpot. Divulgation!)

Juste, comme … repassez ça, s’il vous plaît. Je ne pense pas qu’il soit exagéré de dire que la plupart des gens utilisent maintenant leurs consoles de jeux pour le streaming vidéo, et beaucoup de gens font plus de streaming que de jeux sur ces consoles. Je fais bien sûr, de toute façon. Quelle console a l’accès le plus facile au nombre ridicule de services auxquels nous sommes maintenant obligés de nous abonner va prendre en compte mes décisions d’achat au moins autant que les files d’attente de lancement.

Meilleur PS Plus

J’aime PlayStation Plus en tant que programme. L’idée de proposer des jeux gratuits et des réductions aux abonnés est une bonne idée et un moyen de continuer à jouer. Parfois, cela m’a rendu très intéressé par ma PS4, comme Rocket League et Fall Guys. Mais le programme pourrait être considérablement amélioré.

Pour commencer, le retour à cliquet de Sony des jeux gratuits semble être un changement inutile qui dévalorise le programme, et face à Microsoft faisant des mouvements avec Game Pass et des alternatives PC telles que l’Epic Store, Sony devrait faire plus pour justifier le verrouillage des joueurs avec abonnements. En fait, Sony a eu la tâche assez facile avec l’ère PS4 – il est temps de devenir plus compétitif. L’idée de payer des abonnements pour accéder aux services en ligne commence à sembler de moins en moins nécessaire à mesure que les services de streaming se développent et que les consoles évoluent vers une prédominance en ligne.

Microsoft semble avoir vu où la route se dirige avec son service Game Pass, que j’utilise et que j’apprécie un peu. Il est temps pour Sony de trouver des moyens de développer PlayStation Plus au-delà du simple supplément que nous payons pour jouer à des jeux en ligne. Cela pourrait inclure, mais sans s’y limiter, une meilleure sélection de jeux gratuits – d’autant plus que vous pouvez obtenir tant de cadeaux sur Epic Store maintenant, et que vous n’avez même pas besoin de payer un abonnement.

PlayStation Store amélioré

Je ne suis pas fan du magasin Steam, mais je dois dire que le portail de jeu PC de Valve fait un très bon travail en me lançant des jeux que je suis réellement intéressé à acheter. Pendant ce temps, à chaque fois que je monte sur le PSN Store, il est difficile de trouver ce que je recherche si ce que je veux n’est pas le plus gros jeu sorti cette semaine. Cela est particulièrement vrai pour tout type de contenu complémentaire ou secondaire. Les thèmes de tableau de bord sont un gros problème pour PS4 et pourtant en trouver un sur le magasin est toujours une entreprise ennuyeuse.

L’ensemble du système pourrait utiliser le travail du point de vue de la découvrabilité. Sony a passé cette génération à héberger d’excellents jeux indépendants sur son magasin, et je veux de meilleures façons de les trouver. Il est fondamentalement impossible de passer sur Steam sans acheter un jeu stupide pour un prix ridicule; ce que je veux de la PS5, c’est une approche plus organisée de cela, faisant apparaître des jeux similaires aux jeux que j’aime et me montrant les choses intéressantes et décalées qui font de la console une plate-forme à part. La PS4 a accumulé beaucoup de bonne volonté en tant que vitrine indépendante au cours des sept dernières années, et je veux voir cet effet exploité à l’avenir pour m’offrir plus de petits jeux étranges, et pas seulement le dernier snoozer du monde ouvert AAA.

Correction de l’interface utilisateur du tableau de bord

Je dirai une chose pour le tableau de bord PS4: au moins ce n’est pas le tableau de bord Xbox One. Mais c’est toujours moche et irritant de naviguer. Je lance régulièrement une application lorsque je veux en démarrer une autre, car certaines icônes se ressemblent à peu près. Je déteste ne pas avoir le contrôle total pour supprimer les programmes que Sony a shuntés sur ma machine et qui ne m’intéressent pas, comme la Playroom, l’application PlayStation Now ou le Media Player. Il est également ennuyeux d’entrer dans les paramètres de la console et de jouer avec les choses.

Tout d’abord, débarrassons-nous de cette idée de défilement horizontal, car la plupart de l’écran est rempli d’informations qui ne sont pas particulièrement utiles. Lorsque je veux cliquer sur un jeu et trouver son manuel numérique ou voir qui a obtenu quels trophées, je le ferai, mais 99 fois sur 100, je me fiche des informations que la PS4 affiche actuellement à l’écran comme Je parcours ma bibliothèque. En attendant, obtenons une grille bien organisée de jeux que je peux séparer selon divers critères, y compris le genre. Et je ne sais pas qui dans les jeux a besoin d’entendre cela, mais l’horreur est un genre et je veux un moyen de voir tous les jeux d’horreur rapidement et facilement, à tout moment et sur toutes les plateformes, s’il vous plaît.

Offrez-moi une compatibilité descendante réelle et réelle

Ecoute, je sais. Toutes les anciennes consoles utilisaient un matériel différent. Certains logiciels ou chipsets ou tout autre élément appartiennent à des tiers. La rétrocompatibilité est souvent un problème pour les anciens jeux.

Les luttes techniques sont compréhensibles, mais du même coup, nous entrons maintenant dans notre cinquième génération de consoles PlayStation et je les ai toutes possédées. J’ai des disques PS2 dans mon centre de divertissement, j’ai des jeux PS3 numériques sur mon compte PSN et des jeux PSX sur ma PlayStation Vita. Si je peux jouer à Chrono Trigger sur Vita, pourquoi pas sur PS5? Pourquoi pas Resident Evil 3? Pourquoi pas Metal Gear Solid 2? Nous parlons de rétrocompatibilité PS5 pour les jeux PS4, mais qu’en est-il de tous les autres jeux qui ont précédé et qui sont disponibles sur la boutique numérique de PlayStation mais uniquement disponibles pour jouer sur une console passée aléatoire?

Plus que tout, ce que je veux de ma PS5, à tout le moins, c’est un accès complet aux jeux numériques que j’ai achetés pour PlayStation – n’importe quelle PlayStation. Si je peux accéder à toutes mes années de jeux PlayStation en un seul endroit, je débourserai volontiers pour une nouvelle console.

Lecture en cours: ce que signifie le délai de Halo Infinite pour le lancement de la Xbox Series X | Génération suivante