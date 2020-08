Par Rodolfo León

12.08.2020 à 18h56

Samurai Jack: Bataille dans le temps Il fera ses débuts numériquement sur toutes les plateformes plus tard ce mois-ci. Si vous êtes quelqu’un qui préfère avoir ses jeux physiquement, alors Jeux de course limités vous a couvert, car cette future version aura une édition collector incroyable et ici vous pouvez le découvrir en détail.

Comme annoncé précédemment, Jeux de course limités sera en charge de produire l’édition physique de Samurai Jack: Bataille dans le temps, qui fera ses débuts pour 49,99 dollars, ou si vous préférez, vous pouvez obtenir l’édition collector pour 129,99 dollars et ci-dessous, nous vous disons ce qu’elle comprend.

L’édition collector comprendra une statue de Prise samouraï de 7 pouces, la bande originale, un coupe-papier en forme de katana, trois cartes à collectionner et une affiche réversible, en plus de la copie du jeu bien sûr. Si vous souhaitez l’acquérir, vous pouvez le faire via le site Web de Jeux de course limités au 14 août.

Samurai Jack: Bataille dans le temps sera disponible prochainement 21 août pour PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch

Source: Jeux de course limités

