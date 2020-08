Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

05.08.2020 à 14h58

Après avoir reçu quelques mises à jour la semaine dernière, Sucker Punch a publié une nouvelle mise à jour pour Fantôme de tsushima ce qui ajoute quelques améliorations à l’aventure des samouraïs, mais ne vous attendez pas non plus à des changements majeurs. Ce patch peut être téléchargé à partir d’aujourd’hui et ici nous vous disons exactement à quoi vous en attendre.

Le point fort du patch 1.06 est que le Atire du voyageur maintenant, ce sera beaucoup plus efficace. Auparavant, porter ce costume vous permettait de retrouver des objets de collection tels que des artefacts mongols et des écritures. Au fur et à mesure que vous vous approchiez d’eux, la commande commençait à vibrer. Mais avec cette mise à jour, le Atire du voyageur Il comprendra des indicateurs visuels et auditifs pour vous faciliter la vie, que vous pourrez activer ou désactiver à votre guise.

De plus, l’option d’augmenter la taille de la police pour certains textes a également été ajoutée, en plus de corriger diverses erreurs de progression dans certaines missions. Si tu as fini Fantôme de tsushima, alors vous anticipez probablement l’arrivée du Nouveau jeu Plus, comme pratiquement tous les autres joueurs, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune information officielle pour le nier ou le confirmer.

La source: Sucker Punch

