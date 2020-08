Des messages récemment révélés semblent indiquer qu’au moins une partie de l’équipe d’Ubisoft travaillant sur Assassin’s Creed Valhalla ne voulait qu’une femme Eivor.

La nouvelle vient de Twitter, où un illustrateur qui a déjà collaboré avec Ubisoft sur la tournée officielle Assassin’s Creed Symphony a partagé des informations qui leur ont été fournies par l’une des personnes qui ont signalé des allégations de faute contre l’ancien directeur créatif d’Assassin’s Creed Valhalla, Ashraf Ismail.

Consultez le tweet ci-dessous.

J’ai été approché par l’une des victimes d’Ash qui m’a montré des morceaux de conversations et a confirmé quelque chose qui n’est pas tout à fait clair, mais qui ne surprendra personne.

Tout comme pour Syndicate, Origins et Odyssey, les développeurs souhaitaient que Valhalla présente une protagoniste féminine. Exclusivement. – «Seiiki» Dell’Aria (@Memento_Gallery) 4 août 2020

« J’ai été approché par l’une des victimes d’Ash qui m’a montré des morceaux de conversations et a confirmé quelque chose qui n’est pas tout à fait sorti, mais qui ne surprendra personne », ont-ils écrit. «Tout comme pour Syndicate, Origins et Odyssey, les développeurs souhaitaient que Valhalla présente une protagoniste féminine. Exclusivement. »

« Les dirigeants les ont empêchés de le faire et ont forcé l’équipe à inclure une version masculine d’Eivor, car une femme seule n’aurait pas vendu, insistant sur le fait que la campagne de marketing aurait dû se concentrer sur l’homme Eivor », ont-ils développé dans un tweet ultérieur. « Ce qui a été fait, nous n’avons vu Female Eivor que longtemps après la révélation de l’ACV. »

Plus tard dans le fil, ils ont dit qu’ils ne sortiraient pas de leur source, mais qu’ils étaient dignes de confiance et avaient des reçus pour sauvegarder les informations. Consultez le tweet ci-dessous.

https://t.co/IgRBlkdVij pic.twitter.com/7yDz7Sepiu – «Seiiki» Dell’Aria (@Memento_Gallery) 4 août 2020

«Ouais et dans les dernières conversations que j’ai eues avec Ash, je lui ai demandé ce qui était arrivé à Eivor étant une femme? le message lit. «Et puis il m’a tout dit. Et il a également souligné que Eivor est un nom strictement, intrinsèquement féminin. Et que c’est la preuve qu’elle est / était canon.

Il est vrai que Eivor est le nom d’une femme dans les pays scandinaves. Si vous vérifiez les statistiques dans la base de données des noms nordiques, il n’y a aucun enregistrement d’hommes portant le nom Eivor.

«Mais les hauts gradés voulaient simplement un mec», poursuit le message.

D’autres messages ont été partagés dans un autre tweet, dont un qui disait qu’Ubisoft Paris «insistait littéralement sur le fait que le protagoniste soit un mâle alpha».

Cependant, le directeur narratif d’Assassin’s Creed Valhalla, Darby McDevitt, s’est adressé à Reddit pour dire que les affirmations ne sont pas «tout à fait exactes».

«L’histoire d’ACV a été conçue dès le début en pensant à la fois aux femmes et aux hommes», écrit-il. « Lorsque vous jouez au jeu, vous comprendrez qu’il n’y a aucun moyen que le mâle ait pu être ajouté à la dernière minute, ou quelle que soit la version de cette histoire que vous avez entendue. »

«Il y a évidemment plus de nuances dans tout cela, mais aller plus loin gâcherait beaucoup de mystères au cœur du jeu», a-t-il poursuivi. « Mais comprenez ceci, que nous avons commencé ACV en sachant très bien qu’Ubi voulait donner aux joueurs la possibilité de sélectionner des personnages, et nous avons travaillé dur pour nous assurer qu’il honore notre tradition. »

Au risque de lire cela de trop près, il convient de souligner que ce n’est pas «tout à fait précis» signifie qu’il est au moins partiellement exact, et McDevitt dit spécifiquement que «Ubi» voulait donner aux joueurs la possibilité de sélectionner des personnages, par opposition à dire «nous» ou «l’équipe de développement».

Cela vient après la révélation que Kassandra était censé être le protagoniste d’Assassin’s Creed Odyssey, et Alexios n’a été ajouté qu’en option en raison de l’intervention de l’ancien chef créatif Serge Hascoët.

Hascoët a depuis démissionné après qu’Ubisoft ait mené des enquêtes sur des allégations d’inconduite dans toute l’entreprise.

Ubisoft a également suspendu les dirigeants Tommy François et Maxime Beland. Beland a annoncé sa démission peu de temps après, tandis que François est parti plus récemment. Le directeur général des studios canadiens d’Ubisoft Yannis Mallat et la responsable mondiale des ressources humaines Cécile Cornet ont démissionné en même temps que Hascoët.