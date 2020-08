Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

On sait qu’il y a beaucoup de joueurs qui aiment encore avoir leurs titres au format physique car il y a encore un certain charme à avoir les boites avec le disque ou la cartouche et certains art qui deviennent parfois très bons. Malheureusement, on ne peut nier que la tendance favorise de plus en plus la distribution numérique et actuellement les éditions physiques standard laissent beaucoup à désirer. Le format numérique progresse à un rythme rapide et le PDG de Take-Two considère que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne devienne le canal dominant.

Au cours d’une interview suivant la présentation du récent rapport financier de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, PDG, a parlé de l’avancement des ventes de jeux vidéo numériques, quelque chose qui a augmenté en raison de la pandémie COVID-19, mais Plus qu’un fait particulier, il semble que cela accélère un processus inévitable dans l’industrie. Selon le responsable, qui s’est entretenu avec Gamesindustry.biz, le format physique n’est pas condamné à disparaître complètement, mais ce n’est qu’une question de temps pour que les principaux canaux de distribution de l’industrie soient numériques.

Le format numérique des jeux vidéo continue de progresser à un rythme soutenu

À cet égard, Strauss Zelnick a noté: «Notre trimestre est un peu biaisé, car le catalogue représente 92% de notre activité et penche évidemment fortement vers la distribution numérique, de sorte que ce pourcentage se réfère à nos réserves nettes dans le trimestre livré numériquement. C’est un nombre assez élevé. En fait, je ne pense pas qu’il y ait un minimum irréductible de distribution physique. Je pense que cela dépend du comportement des consommateurs et je n’ai pas caché ma conviction qu’avec le temps, ce sera une entreprise. Mais à l’heure actuelle, la distribution physique est toujours une partie très importante de l’entreprise, et les détaillants sont nos partenaires et nous les considérons comme très importants dans l’industrie, mais au fil du temps, comme tout autre média divertissement, ce sera une question de temps avant que l’entreprise ne devienne complètement numérique. »

En ce sens, il faut se rappeler que la Xbox a franchi une étape dans cette génération avec la Xbox One S All Digital, une console qui manquait de lecteur de disque et qui, selon la rumeur, prépare une version similaire pour la série Xbox, sa nouvelle gamme de matériel. En outre, Sony a confirmé que la PlayStation 5 aura un modèle axé sur le numérique, il est donc un fait que l’industrie se prépare à cette transition.

Aimeriez-vous un avenir plein de jeux numériques et d’éditions physiques à la demande ou sous forme de versions spéciales?

