Chez Neox Games, nous vous avons montré toutes sortes de vidéos dans lesquelles les utilisateurs ont recréé certaines des scènes et des environnements les plus célèbres de sagas comme Grand Theft Auto avec des résultats spectaculaires. Maintenant lui youtuber Komazawa Isolation a poussé ce type de montage un peu plus loin avec une vidéo qui est rapidement devenue virale sur la plateforme Google, ainsi que sur les réseaux sociaux et les forums.

Cette fois, nous quittons les villes comme Los Angeles ou Chicago pour déménager à Tokyo. Le jeu nage à mi-chemin entre ce que serait Grand Theft Auto et bien sûr la saga Yakuza, connue pour offrir une grande liberté à ses joueurs et se dérouler dans les villes japonaises.

Dans le «gameplay», il ne manque absolument rien. Outre un mouvement très réussi de son protagoniste et qui rappelle les jeux vidéo, les différents éléments qui formeraient l’interface ont été mis en œuvre. Nous avons la barre de santé, l’endurance ou même la mini-carte, un incontournable de toute production mondiale ouverte digne de ce nom. Son auteur n’a absolument rien oublié, introduisant également les transitions entre les cinématiques ou le son caractéristique des coups dans les combats.

Grand Theft Auto a été l’une des sagas les plus récurrentes lorsqu’il s’agit de créer toutes sortes de contenus par des fans. En plus d’assemblages comme celui que vous pouvez voir ci-dessus, la marque Rockstar a permis à plus d’un de laisser libre cours à leur imagination et même d’imaginer comment serait Grand Theft Auto VI sur PlayStation 5. En raison de l’utilisation de mods dans la version PC, des dizaines de moddeurs ont obtenu des résultats impressionnants en modifiant les graphismes du jeu vidéo et en obtenant un look beaucoup plus réaliste et presque typique de la prochaine génération de consoles.