Avec le lancement 1.0 de Risque de pluie 2 vient de nouveaux contenus, de nouveaux boss et de nouveaux domaines. Mais surtout, vous pouvez désormais débloquer un autre survivant jouable: Le capitaine.

Bien que les étapes soient assez simples sur papier, le déverrouillage du capitaine prendra du temps et plus qu’un petit effort. Cela vous donnera non seulement le personnage à jouer, mais Lavé réalisation aussi.

Et si vous essayez de voir autant d’ajouts récents de Risk of Rain 2 que possible, alors vous avez de la chance – déverrouiller le capitaine vous emmène dans la zone de la nouvelle lune et vous met également face à face avec le nouveau patron. .

Bien qu’elle soit arrivée un peu plus tard que prévu, cette baisse de contenu complète la feuille de route des prévisions d’accès anticipé de Risk of Rain 2 qui a été présentée au printemps 2019.

Risk of Rain 2 – Comment débloquer le capitaine

Nous avons vu de nombreux rapports faisant état de personnes bloquées sur la lune, alors essayez de vous approvisionner en objets de mouvement fiables avant de tenter le boss.

Risque de téléporteur primordial Rain 2

Que vous essayiez délibérément de déverrouiller le capitaine ou que vous voyiez simplement le message inquiétant apparaître sur votre écran pendant le jeu normal, pour commencer, vous devrez vous rendre à Sky Meadow à partir de l’étape 5 pendant votre course.

De là, vous pouvez voir le message, «Le téléporteur primordial s’aligne sur la lune.» Cela signale que le téléporteur primordial est prêt à vous transporter vers le nouvel environnement lunaire, Commencement.

Il existe des rapports contradictoires sur ce qu’il faut faire ensuite, mais les deux semblent donner le même résultat.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Certaines personnes ont réussi en interagissant avec le piédestal central (pas les broches extérieures) d’un téléporteur régulier dans Sky Meadow. Une fois que vous avez interagi avec le téléporteur, chargez-le comme d’habitude pendant l’événement et entrez pour accéder au début.

Ceci est pris en charge par la vidéo intégrée de YouTuber Woolie ci-dessous:

Cependant, vous pouvez également trouver un téléporteur à particules bleues qui, lorsqu’il est chargé, vous transportera également au début.

Ceci est pris en charge par cette deuxième vidéo intégrée de YouTuber VanillaPuma:

Risque de pluie 2 Mithrix, roi de rien

Une fois que vous atteignez le nouvel environnement lunaire, Commencement, vous serez placé sur le chemin critique vers le boss final de Risk of Rain 2.

Si vous n’êtes pas sûr de l’itinéraire, la vidéo VanillaPuma ci-dessus parcourt rapidement l’itinéraire à partir de l’horodatage 1:42.

À la fin du chemin, vous pourrez utiliser l’un des quatre blocs de saut pour atteindre la zone du boss.

Ici, vous affronterez Mithrix, le roi de rien. Le boss final.

Dans ce combat de boss en quatre étapes, vous devrez être constamment conscient de votre position par rapport à Mithrix et à ses attaques.

Dans la première étape, il se concentrera principalement sur la mêlée. Cela signifie que vous devez anticiper et sauter en arrière pour esquiver ses attaques.

Parce qu’il couvre le sol si rapidement, il peut être judicieux de s’entraîner à chronométrer vos sauts au printemps juste avant de commencer son schéma d’attaque – sinon vous vous fiez à un signal très court. Cela rend également très utiles les objets qui ralentissent ou bloquent son mouvement.

Quand il saute en l’air, préparez-vous à sauter par-dessus l’onde de choc qui en résulte.

Dans la deuxième phase, vous devrez affronter des Golems et des Wisps de chimères lunaires alors que plusieurs ennemis inondent l’arène.

Restez mobile et approchez-vous de cela comme vous le feriez pour toute rencontre difficile avec de nombreux ennemis à l’écran.

Pour la troisième phase, vous devez combattre à la fois Mithrix et l’un des plus grands golems araignées de la deuxième phase en même temps.

Concentrez votre attention sur Mithrix car l’autre ennemi disparaîtra lorsqu’il tombera.

Vous pouvez rincer et répéter votre stratégie de la première phase, mais maintenant il a quelques nouveaux mouvements. Premièrement, il peut envoyer une onde de choc sans sauter dans les airs – soyez donc sur vos gardes pour sauter à tout moment.

Deuxièmement, il peut réduire la distance entre vous en sprintant vers l’avant et en tirant des coups rapides. Vous devez éviter cela sur le côté plutôt que vers l’arrière.

Enfin, il peut également délimiter l’arène avec une grande attaque énergétique. Pour rester en sécurité, vous devez regarder le sol et vous déplacer vers un espace qui n’est pas recouvert d’énergie bleue avant que l’attaque ne se déclenche.

Dans la quatrième et dernière phase, il lancera la manche en volant votre chargement et s’appuiera principalement sur des attaques énergétiques à distance. Vous devez le frapper pour restaurer certains de vos objets.

Pour traverser cette étape du combat, il suffit de garder ses distances et d’éviter les projectiles.

Une fois les quatre étapes vaincues, vous devrez retourner au navire en attente au début de la zone dans le délai imparti pour vous échapper.

Avec quelques secondes à perdre, en montant à bord du navire, vous lancerez la cinématique finale et lancerez le succès Washed Away.