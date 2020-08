Un nouveau jeu de tir à deux bâtons avec vue aérienne sur le thème de la fantaisie médiévale arrive dans l’eShop de la console hybride, il s’agit L’ambassadeur: des délais fracturés. Il s’agit du premier travail du développeur indépendant tinyDino Games, qui devrait prochainement atterrir sur Nintendo Switch 13 août, en quelques jours, pour 14,99 €. Pour fêter cette arrivée imminente, rien de mieux que de jeter un œil à son gameplay complet de 43 minutes, à compter du début du jeu, pour plus d’excitation. En tant que membre nouvellement recruté de l’Eternal Fellowship et ambassadeur du temps, nous avons le devoir de découvrir pourquoi la capitale de l’Eternal Fellowship a été détruite, et il nous incombe de renaître de ses cendres.

L’Ambassadeur: Gameplay Fractured Timelines (Nintendo Switch)

L’ambassadeur: des délais fracturés est un jeu de tir à double bâton rempli de fantaisie qui tourne autour de la capacité d’arrêter le temps. Vous incarnez Gregor, un membre nouvellement recruté de l’Eternal Fellowship et un ambassadeur du temps. Au fur et à mesure que vous apprenez à utiliser vos pouvoirs nouvellement acquis, la capitale de la communauté est mystérieusement détruite! En tant que l’un des rares membres survivants, vous devez trouver les responsables et restaurer Tamaris dans son ancienne gloire.

Caractéristiques de l’Ambassador:

Des combats stratégiques rapides conçus pour tester votre capacité à arrêter le temps. Un vaste monde composé de forteresses, de montagnes massives, de forêts denses et des restes fumants de Tamaris. Une campagne pleine d’action couvrant cinq environnements uniques , deux chronologies et 55 niveaux. Un arsenal d’armes magiques, de gadgets et d’armures, tous plus spéciaux les uns que les autres. 20 textes cachés avec l’histoire du royaume. Un mode Horde très rudimentaire disponible après avoir terminé la campagne. Plusieurs ajustements de difficulté, des plus faciles et accessibles, à celles qui vous feront vous cogner la tête contre le bureau!

