ESTNN classe les quatre nouveaux véhicules de Fortnite: Battle Royale du pire au meilleur!

Fortnite Chapter 2 – La saison 3 a introduit quelque chose que les joueurs n’avaient jamais vu dans l’histoire fascinante de trois ans de Battle Royale. Bien que les voitures soient toujours présentes, les joueurs ne peuvent pas les conduire. Avant le chapitre 2 – Saison 3, la fonction principale des voitures dans Fortnite était de cultiver une quantité décente de métal pour les matériaux. Les véhicules disponibles pour conduire dans le populaire titre Battle Royale comprenaient des bateaux, des caddies, des dériveurs, des ballers, des Choppas, des Quad Crashers, des avions et les combinaisons mécaniques controversées B.R.U.T.E.

Le temps a maintenant changé et après trois ans d’attente, les voitures sont maintenant disponibles pour conduire dans les listes de lecture Fortnite non-Arena. Les voitures sont disponibles en quatre types différents, garde-boue, coup de fouet, prévalent et OG Bear. Nous avons décidé de classer définitivement ces quatre véhicules pour mieux aider les joueurs dans toutes les situations de Battle Royale.

4 – Prévalence

La quatrième place est la version de Fortnite d’une berline. Le Prevalent ne possède pas de qualités uniques comme les trois autres véhicules. Avec seulement 800 points de vie, le prévalent est le véhicule le plus faible du groupe. Il n’est pas non plus exceptionnellement rapide, bien qu’il soit plus rapide que le garde-boue. Fortnite’s Prevalent reflète l’apparence exacte d’une berline dans la vraie vie. Cela vous mènera du point A au point B, mais le Prevalent n’est pas flashy et ne se démarque pas des trois autres véhicules. La berline est utilisable pour la mobilité, mais les garde-boue, Whiplash et OG Bear se classent tous significativement plus haut que le Prevalent dans toutes les autres catégories.

3 – Garde-boue

La version du semi-camion de Fortnite, appelée Mudlap, est incontestablement le véhicule le plus puissant du jeu. Ses 1 200 points de vie le rendent presque imparable dans les bonnes circonstances. Bien qu’il soit plutôt lent, le garde-boue frappe plus fort que l’un des quatre véhicules. Il possède la capacité de détruire les structures et les joueurs au sein de ces structures sans sauter un battement.

Semblable au Whiplash, le garde-boue ne peut accueillir que deux occupants. Son manque de vitesse est préjudiciable, car il serait difficile d’échapper au feu ennemi. La bavette est plus efficace dans les espaces restreints ou dans une situation tierce où les ennemis ne peuvent pas s’installer et faire pleuvoir le feu sur le semi-camion.

2 – Coup de fouet

Si la vitesse est votre principale préoccupation, ne cherchez pas plus loin que le véhicule Whiplash. Cette voiture de sport est la plus rapide des quatre voitures sur le trottoir. Le Whiplash culmine à 60 mph et peut atteindre 90 mph avec un coup de pouce. Oui, ce véhicule est unique en ce qu’il est le seul des quatre à pouvoir booster pour encore plus de vitesse. Un nouveau coup de fouet contient 1000 points de vie. Les seuls inconvénients du Whiplash sont son inefficacité sur les prairies et le fait qu’il ne peut accueillir que deux passagers. Même si elle n’a pas la polyvalence de l’OG Bear, la vitesse de la Whiplash en fait la deuxième meilleure voiture.

1 – OG Ours

Après avoir expérimenté les quatre véhicules pendant près d’une semaine entière, il est prudent de dire que l’OG Bear est le véhicule le meilleur et le plus capable de Fortnite. Ce que cette camionnette manque de vitesse, elle le compense dans les situations tout-terrain. L’OG Bear est sans aucun doute à son meilleur dans des conditions hors route. En regardant la carte Fortnite actuelle, il existe beaucoup plus d’herbe et de terre que de chaussée réelle.

Bien que la Whiplash soit la voiture la plus rapide, elle est pratiquement inefficace lorsqu’elle ne roule pas sur la chaussée. L’ours OG est à la fois rapide et dispose d’un maximum de 1200 points de vie. L’un des seuls inconvénients de l’OG Bear est qu’il s’agit de quatre sièges. Les joueurs qui montent sur le plateau sont beaucoup plus sensibles aux tirs ennemis. Quoi qu’il en soit, l’OG Bear devrait être l’objectif principal des joueurs qui cherchent à parcourir la carte et à faire des ravages sur leurs ennemis.

Que pensez-vous des nouveaux véhicules de Fortnite? Faites-nous savoir sur Twitter @ESTNN.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et mises à jour Fortnite!

Image en vedette: Epic Games