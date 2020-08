Cloud9 révèle l’alignement de Valorant avec les anciens joueurs de l’Overwatch League Munchkin et Bazzi.

Cloud9, une importante organisation d’esport, dévoile sa liste de Valorant Korea. Rejoindre l’équipe sont Junki «Bazzi» Park, Seungwoo «Moothie» Ryou, Taewook «Try» Kang, Dogyeong «DoYa» Kim et Sangbeom «Munchkin» Byun, ainsi que l’entraîneur-chef Euteum «Autumn» Yoon.

Nous avons dit que nous n’avions pas encore fini. Des mouvements ont été faits. Bienvenue à notre nouvelle équipe, # C9VALKR!

📺https: //t.co/fIcVxI9Ato

📰https: //t.co/g6E1izPCCp pic.twitter.com/S40FsewjEI – Cloud9 (@ Cloud9) 20 août 2020

Junki «Bazzi» Park et Sangbeom «Munchkin» Byun ont auparavant joué pour l’organisation dans l’Overwatch League, respectivement pour le Hangzhou Spark et la Seoul Dynasty. Tous deux se sont spécialisés dans les héros et les tireurs d’élite, en particulier Widowmaker et McCree. Bien que le recul de l’arme et les stratégies globales soient différents entre Overwatch et Valorant, Park et Byun possèdent les compétences mécaniques nécessaires pour réussir professionnellement. Bazzi a prouvé son expertise Valorant lors de la WESL x Toonation, où son équipe s’est classée deuxième.

Les joueurs Apex et PUBG rejoignent la mêlée

Seungwoo « Moothie » Ryou était auparavant joueur dans Apex Legends pour DeToNator Korea et Team Afreeca. Malgré de bons résultats, Ryou reste instable avec ses résultats en tournoi. S’il a atteint la deuxième place de l’Apex The Kill Day 6 et Apex The Kill Day 10: Grand Finals, il s’est récemment classé 15e de la T1 Apex Korean League Saison 1, 14e lors de la saison 2 et 5e pour la saison 3. Il a joué avec Bazzi pendant le WESL x Toonation et atteindre la deuxième place du tournoi.

Taewook «Try» Kang et Dogyeong «DoYa» Kim sont deux anciens joueurs de PUBG. Kim a remporté la PUBG Korea League 2019 – Phase 3 avec OGN Entus Force et a à peine manqué le podium du PUBG Global Championship 2019 alors que l’équipe terminait 4e. Plus récemment, il a joué avec DAMWON Gaming et a plané entre la 6e et la 14e place des derniers tournois PUBG.

Euteum «Autumn» Yoon se joint en tant qu’entraîneur-chef. Il a précédemment entraîné OGN Entus Ace, une équipe PUBG coréenne. Sous sa supervision, l’équipe a remporté le PUBG Korea League 2019 – Closed Qualifier, ainsi que le PUBG Global Championship 2019 – Korean Qualifier. Après ces qualifications, les choses n’ont pas été aussi faciles pour OGN Entus Ace, qui a terminé après la 10e place des deux épreuves.

Ce n’est pas la première fois que Cloud9 investit dans une équipe coréenne d’esports. En 2017, l’organisation a fondé l’équipe Cloud9 KongDoo sur Overwatch, une formation qui a plus tard pris le nom de London Spitfire, les premiers champions de l’Overwatch League. Auront-ils le même succès dans Valorant?

