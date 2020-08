Un nouveau plateformes avance latérale avec puzzles basés sur la couleur qui alternent les approches de la console hybride, il s’agit Couleur du cavalier, le premier travail du développeur indépendant Tallbeard Studios, après quoi ils sont déjà occupés dans le suivant, Death conduit un bus. Après un peu dans le sillage des plates-formes les plus douteuses, comme Downwell, VVVVVV ou Super Meat Boy, celles où aucune erreur entraîne la mort immédiate et recommencer le niveau -il y a aussi de nombreuses raisons de mort immédiate dans chaque niveau-, ce titre propose aussi le défi de porter comme personnage un simple carré avec chaque face d’une couleur, avec le piège qui si nous touchons n’importe quelle surface d’une couleur différente à la face correspondante, qui tourne une à une à chaque saut, puis à nouveau la mort, donc chaque saut doit être calculé de manière très stratégique. Les puzzles ou la plate-forme basée sur les couleurs sont quelque chose que nous avons eu l’occasion de voir dans d’autres titres tels que Hue ou Runbow, et bien sûr ils ont tendance à être les plus addictifs et les plus stimulants, donc ce titre promet de nombreuses heures de plaisir tout au long. tout au long de ses plus de cent niveaux exigeants.

Ce jeu de plateforme de puzzle devrait atterrir sur l’eShop Nintendo Switch à partir de 28 août, pour 9,99 $, et ayant déjà commencé sa période de pré-achat. En attendant, nous avons leur bande-annonce de présentation accrocheuse à regarder:

Bande-annonce Color Jumper (Nintendo Switch eShop)

Caractéristiques:

– Design de niveau élégant et minimal.

– Des retours instantanés (vous êtes les bienvenus).

– Quatre combats de boss géniaux.

– Mode Speedrun dédié!

– Des objets de collection qui débloquent des niveaux bonus encore plus difficiles.

– Objectifs de temps et de rotation: les fans rêvent de relever des défis!

– Mode fantôme: rivalisez avec vous-même!

– Mode daltonien!

