Pokémon Go en est à sa dernière semaine d’Ultra Unlock pour août appelée Semaine Unova. Cette semaine offre aux joueurs la possibilité d’attraper un Roggenrola brillant, ainsi qu’un Genesect brillant. Cependant, il y a aussi beaucoup plus à l’événement de sept jours et cela inclut la capture de Bouffalant de la région de New York.

La semaine Unova pour Pokémon Go se terminera le 21 août à 13h00 PT, 16h00 HE et 21h00 BST. Une fois terminé, les fans du jeu mobile à succès de Niantic peuvent alors attendre avec impatience les journées communautaires de septembre et octobre pour lesquelles les candidats votants ont été révélés.

Cependant, loin de ce qui se passe dans un proche avenir, vous découvrirez ci-dessous comment attraper Bouffalant de la région de New York.

Où trouver Bouffalant dans Pokémon Go

Vous avez la possibilité de trouver et d’obtenir Bouffalant dans Pokémon Go pendant la semaine Unova.

Bouffalant est une exclusivité de la région de New York, mais les fans de Pokémon Go l’auraient trouvé dans les endroits supplémentaires suivants:

Maryland / Washington DC

Boston

crême Philadelphia

Albany

En apparaissant dans les endroits ci-dessus, il a été supposé par Leekduck et d’autres qu’il peut être rencontré dans tout le nord-est des États-Unis.

SEMAINE UNOVA: Oshawott et Snivy sont-ils des captures brillantes dans Pokémon Go?

Pendant la semaine Unova, il apparaît dans la nature et éclot également à partir d’œufs de 5 km.

Dans d’autres nouvelles, Comment obtenir les stores Lamar Jackson dans Madden 21