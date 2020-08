Pokémon

Pokémon Go est dans son dernier Ultra Unlock d’août nommé Semaine Unova. Cela fait suite à la Semaine Enimga qui a donné aux joueurs la possibilité d’attraper un Staryu brillant pour évoluer en Starmie, mais il y a un tas d’autres nouveaux brillants maintenant disponibles à attraper. Oshawott et Snivy faisant tous deux partie de la semaine Unova, certaines personnes se demandent si ce sont des captures brillantes, et vous découvrirez ici tout ce que vous devez savoir, y compris comment les attraper tous les deux.

Sachez à l’avance que la semaine Pokémon Go Unova ne dure que jusqu’au 21 août, où elle se terminera à 13h00 PT, 16h00 ET et 21h00 BST. Vous avez la possibilité d’attraper un Genesect scintillant ainsi que Roggenrola, donc il y a beaucoup à faire pendant les sept jours de l’événement.

Cependant, en ce qui concerne Oshawott et Snivy, sont-ils des captures brillantes pendant la semaine Unova ou sont-ils simplement normaux?

Comment obtenir Oshawott et Snivy dans Pokémon Go

Vous avez plus de chances d’obtenir Oshawott et Snivy dans Pokémon Go pendant la durée de la semaine Unova.

En effet, leur taux d’apparition dans la nature est augmenté avec l’événement se concentrant sur les Pokémon de la région d’Unova.

En plus d’Oshawott et de Snivy, les créatures suivantes voient également leur taux d’apparition augmenté (via Leekduck):

Tepig

Patrat *

Lillipup *

Purrloin

Blitzle

Roggenrola *

Sewaddle

Cottonee

Dwebble *

Minccino *

Emolga

Karrablast

Shelmet

Ni Oshawott ni Snivy n’éclosent d’oeufs de 7 km, vous devrez donc les rencontrer tous les deux uniquement dans la nature.

Y a-t-il un Oshawott brillant et un Snivy brillant dans Pokémon Go?

Il n’y a pas d’Oshawott brillant ou de Snivy brillant dans Pokémon Go pour la semaine Unova.

Oshawott et Snivy ont tous deux augmenté les taux d’apparition pour vous aider à les attraper, mais aucune capture brillante pour l’Ultra Unlock final d’août.

Cela a déçu certains membres de la communauté qui espéraient des variantes scintillantes des créatures de la région Unova.

Mais, bien que décevant, il reste encore beaucoup de brillants à capturer, notamment Roggenrola et Lillipup.

