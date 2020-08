Call Of Duty Modern Warfare et Warzone Saison 5 est sorti hier et a apporté de nombreux changements à la carte de Verdansk. Non seulement le stade a maintenant ouvert, mais il y a aussi un train de marchandises qui fait le tour du champ de bataille. Mais, mis à part les changements évidents apportés à la carte, d’autres changements ont été mis en œuvre et les gens se demandent maintenant: comment inspectez-vous les armes dans Modern Warfare? Cette fonctionnalité étant seulement introduite, vous découvrirez ici un guide pour PlayStation 4, Xbox One et PC.

Bien que la saison 5 de Warzone ne soit que juste d’arriver, une grande partie de la communauté Call Of Duty est fermement tournée vers l’avenir de la série. Bien qu’il y ait eu des fuites suggérant que la prochaine entrée de la série sans fin s’appellera Black Ops Cold War, Activision a officiellement déclaré que le prochain jeu Call Of Duty serait annoncé relativement bientôt.

Mais avant que le rideau du prochain jeu ne soit officiellement tiré sur le côté, vous découvrirez ici comment inspecter les armes dans Modern Warfare sur PS4, Xbox One et PC.

WARZONE: Pouvez-vous arrêter le train Verdansk?

Call of Duty: Modern Warfare & Warzone – Bande-annonce officielle de la saison cinq | PS4

Call of Duty: Modern Warfare & Warzone – Bande-annonce officielle de la saison cinq | PS4

Comment inspecter les armes dans Modern Warfare sur PS4 et Xbox One

Vous inspectez les armes dans Modern Warfare sur PS4 et Xbox One en appuyant à gauche sur le D-Pad.

En plus de maintenir à gauche le D-Pad pour PS4 et Xbox One, vous devez également rester immobile pour inspecter votre arme dans Modern Warfare.

Cette fonctionnalité tant attendue a finalement été ajoutée au dernier jeu Call Of Duty avec la mise à jour de la saison 5.

Il avait été présent dans plusieurs autres versements de Call Of Duty, donc son arrivée dans Modern Warfare est à peu près temps pour beaucoup de gens.

Quant à ce qui se passe, votre personne Call Of Duty pointe à peu près votre arme vers le haut et l’incline.

Cela peut être fait avec des armes à feu ainsi que des couteaux, donc l’option est maintenant disponible si vous avez envie de regarder votre arme avant d’être abattu.

Notes de mise à jour de Call of Duty #Warzone et #ModernWarfare Saison 5: • Inspection des armes

• Trios Mini Royale

• Ascenseurs extérieurs

• Nouveaux objets de butin de Warzone

• Les armes du goulag tournent chaque semaine

• Modifications de la carte: stade ouvert, train, intérieur de la gare

• Et plus! pic.twitter.com/HJWwCfnNn6 – Call of Duty Warzone Season 5 News (@BattleRoyaleCoD) 5 août 2020

Comment inspectez-vous votre arme dans Modern Warfare sur PC?

Vous inspectez votre arme dans Modern Warfare sur PC en maintenant la touche I.

Maintenir la touche I de votre PC enfoncée vous permettra d’inspecter votre arme Modern Warfare en l’inclinant de gauche à droite.

Pour les amateurs d’armes à feu, il s’agit d’une fonctionnalité intéressante car elle vous permet de voir la beauté de certaines armes à feu, en même temps, elle est idéale pour les créateurs de contenu car ils peuvent prendre des instantanés soignés pour les vignettes ou autres.

Bien que la capacité de regarder votre arme avec envie sans pouvoir baiser en français soit une fonctionnalité que les gens réclament, assurez-vous de ne la caresser que lorsque les ennemis ne sont pas là pour ne pas être poignardé dans le dos.

