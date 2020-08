Voici ce que vous devez savoir si vous êtes nouveau sur Dota 2.

Dota 2 est l’un des jeux MOBA les plus populaires. Même s’il existe depuis de nombreuses années maintenant, des millions de personnes du monde entier continuent de l’utiliser quotidiennement. Cependant, apprendre à jouer à Dota 2 n’est pas aussi facile qu’il y paraît. C’est surtout si vous n’avez jamais joué au jeu auparavant.

C’est pourquoi nous avons décidé de créer ce guide. Espérons que cela aidera les personnes qui font leurs premiers pas avec Dota 2. Sans plus tarder, voici ce que vous devez savoir pour commencer à jouer.

Apprenez le but du jeu!

Une fois que vous avez créé votre compte Steam et téléchargé le jeu, il est temps d’en apprendre un peu plus à ce sujet. Bien que cela puisse sembler facile au début, Dota 2 est un jeu très complexe.

La première chose dont vous avez besoin pour comprendre votre tête est; quel est le but du jeu.

Comme n’importe quel autre MOBA, l’idée derrière Dota 2 est de détruire «l’Ancien» de l’équipe ennemie. Pour ce faire, vous serez placé dans une équipe avec quatre autres joueurs et vous devrez vous battre contre cinq ennemis.

Après le début du jeu, vous aurez quelques secondes pour choisir votre héros. Ce héros sera votre personnage dans le jeu que vous devez monter de niveau et obtenir des objets pour être efficace.

Une fois la phase de sélection terminée, vous prendrez le contrôle total de votre héros. En parlant de héros, il y a deux rôles principaux dans ce jeu; «Core» et «Support». En règle générale, chaque jeu a trois cœurs et deux supports, mais cela peut changer, en fonction du patch, des joueurs et de ce qui est populaire dans la méta actuelle.

Si vous choisissez un «Core», votre travail sera d’obtenir le plus d’or possible afin que vous puissiez acheter des objets. Une fois que vous faites cela, vous devez utiliser vos compétences et vos objets pour combattre les ennemis.

En revanche, si vous choisissez de soutenir, vous devrez aider votre équipe. La plupart des nouveaux joueurs de Dota 2 commencent à jouer au jeu comme supports car le rôle n’est pas aussi exigeant. Ne prenez pas cela mal – il est vraiment difficile d’être un bon soutien. Mais c’est un rôle plus facile à jouer tout en apprenant à connaître le jeu lorsque vous êtes nouveau.

Maintenant que vous avez choisi un certain héros, la prochaine chose que vous devez faire est d’acheter les bons articles. Cependant, c’est plus facile à dire qu’à faire, Dota 2 a des centaines d’articles. Certains d’entre eux ne sont bons qu’au début, tandis que d’autres sont également utiles au cours des dernières étapes du jeu. Heureusement, il existe de nombreux guides en jeu que vous pouvez suivre, qui vous indiquent le type d’objets que vous devriez obtenir pour votre héros.

Pour acheter ces objets, vous devez obtenir de l’or. Il s’agit de la principale ressource utilisée dans Dota 2 et vous pouvez l’obtenir à partir de plusieurs sources. En plus de tuer des héros ennemis, vous obtiendrez également de l’or pour tuer des monstres, détruire des tours, vendre des objets (bien que vous n’obtiendrez que la moitié de leur valeur), ainsi que pour le gagner passivement, chaque seconde.

Quels sont les principaux attributs?

Maintenant que vous avez choisi un héros et que vous avez une idée générale de ce que vous devez faire, il est temps d’examiner quelques détails. Tout d’abord, nous allons passer en revue les attributs.

Dota 2 a trois statistiques principales – Force, Agilité, et Intelligence. Chaque héros a un attribut principal, ce qui signifie que chaque point que vous y mettez lui donnera des dégâts supplémentaires.

La force vous donne la santé, ainsi que la régénération de la santé. Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que la plupart des joueurs ont tendance à gagner en Force, même si l’attribut principal de leur héros est différent. Après tout, vous devez avoir HP pour survivre.

L’agilité donne aux héros une vitesse d’attaque et une armure. Il s’agit de l’attribut principal utilisé par la plupart des porteurs de dégâts physiques (héros principaux).

L’intelligence fournit du mana, ainsi qu’une régénération de mana pour chaque héros. C’est un autre attribut que certains héros achètent, même si leur principal est la Force ou l’Agilité.

Pour réussir, vous devez trouver la bonne combinaison de ces attributs. Malheureusement, chaque jeu est différent, vous devez donc vous y adapter si vous voulez être efficace. Par exemple, parfois, vous devrez peut-être obtenir beaucoup de Force pour survivre.

Capacités – et ce que vous devez savoir à leur sujet

La prochaine chose dont nous voulons parler ici, ce sont vos capacités. Chaque héros de Dota 2 a au moins quatre capacités (certaines en ont encore plus). Nous pouvons les diviser en deux grands groupes – actifs et passifs.

Les sorts actifs sont ceux que vous pouvez utiliser quand vous le souhaitez en appuyant dessus avec votre souris (ce qui n’est pas recommandé). Ou en utilisant la touche de raccourci (préférable). D’un autre côté, les compétences passives ne vous obligeront à rien utiliser. Au lieu de cela, ils vous donnent généralement un certain pourcentage de chances que quelque chose se passe. Par exemple, Juggernaut a une capacité passive appelée «Blade Dance», qui donne au héros 35% de chances de faire un coup critique.

Ce qui est également intéressant à propos des capacités de ce jeu, c’est que vous pouvez les mettre à niveau. Chaque sort, à l’exception de l’ultime, peut être nivelé quatre fois. Cependant, si vous voulez faire cela, vous devez acquérir de l’expérience, que vous obtenez en tuant des monstres ou des héros.

Une fois que vous atteignez le niveau six, vous aurez la chance de monter de niveau à votre ultime. Dans la plupart des cas, c’est le sort le plus dangereux qu’un certain héros puisse offrir; bien qu’il y ait des exceptions ici, selon la façon dont vous avez construit votre héros.

Classement vers le haut

Si vous voulez devenir bon à ce jeu, vous devez y jouer autant que possible. Après avoir lu ce guide Dota 2 pour les débutants, assurez-vous de jouer au moins à quelques jeux par jour jusqu’à ce que vous vous sentiez suffisamment confiant pour savoir ce que vous faites. Renseignez-vous sur les notes de mise à jour et consultez des guides spécifiques pour vos héros préférés. Ce ne sera pas facile, mais une fois que vous aurez appris les tenants et les aboutissants de Dota 2, vous verrez qu’il s’agit de l’un des meilleurs jeux au monde.

