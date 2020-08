Ce week dans GTA Online, jouer au mode Trap Door offre aux joueurs un bonus incroyable de 3x à leur RP et GTA $. En tant que tel, c’est le moment idéal pour essayer ce mode de jeu et gagner de merveilleuses récompenses.

Introduit en 2018, le mode anniversaire Trap Door fonctionne un peu comme un match à mort standard, sauf qu’il n’y a pas de points pour tuer des adversaires.

Au lieu de cela, les joueurs tués réapparaîtront dans la zone rouge mortelle et n’auront que quelques secondes pour s’échapper avant d’être largués dans la mer et éliminés – d’où la raison pour laquelle ce mode s’appelle Trap Door.

Rock star

Comment jouer au mode Trap Door dans GTA Online

Pour démarrer un match en tant qu’hôte en mode Trap Door, affichez votre téléphone en jeu GTA Online, puis sélectionnez Jobs, Play Job, Adversary Mode, Trap Door. D’autres joueurs pourront alors rejoindre votre partie.

Sinon, pour jouer à un jeu sans hébergement, mettez GTA Online en pause, puis sélectionnez En ligne, Emplois, Créé par Rockstar, Mode adversaire, Trap Door. Vous pourrez alors jouer à un jeu sans avoir à héberger.

Une fois que vous avez joué au jeu, vous devrez vous déplacer rapidement pour éviter de vous retrouver piégé dans la dangereuse zone rouge.

ROCK STAR: Chaque nouvelle voiture ajoutée dans la mise à jour estivale de Los SantosRock star

Comment gagner 3x RP et GTA $ dans Trap Door

Si vous voulez des récompenses améliorées pour jouer à Trap Door dans GTA Online, vous devrez bien jouer.

Le but de Trap Door n’est pas de tuer le plus grand nombre de joueurs, mais plutôt de rester en vie à tout prix. Tuer quelqu’un ne vous rapporte aucun point; cela rend simplement plus difficile pour eux de survivre dans la zone rouge et d’éviter d’être éliminés.

C’est à vous de décider si vous jouez offensivement ou défensivement. Tant que vous évitez la zone rouge et que vous ne laissez personne vous tuer, vous pourrez bientôt gagner de délicieuses récompenses supplémentaires.

