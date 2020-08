Madden NFL 21 sera lancé dans un peu plus d’une semaine et les fans réguliers attendent avec impatience d’inclure un nouveau mode appelé The Yard. Alors que les habitués de la série ont probablement déjà précommandé le jeu, ceux qui sont sur la clôture peuvent profiter d’un essai de dix heures pour les aider à déterminer s’il vaut la peine d’un achat complet. Vous découvrirez ici comment jouer tôt à Madden NFL 21 et profiter de l’essai de dix heures en vous abonnant à EA Play dès maintenant.

Alors que Madden NFL 21 sort la semaine prochaine sur PS4 et Xbox One, sachez qu’une mise à jour gratuite est disponible pour PS5 et qu’EA a étendu l’offre gratuite pour Xbox Series X. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui envisagent d’acheter le jeu ainsi que les consoles de nouvelle génération lorsqu’elles seront finalement lancées vers novembre.

Mais, avant la sortie de toute version pour une console, vous découvrirez ci-dessous comment jouer à Madden NFL 21 dès maintenant.

Comment jouer à Madden 21 tôt

Vous pouvez jouer à Madden NFL 21 dès maintenant en vous abonnant à EA Play.

Bien que vous puissiez jouer tôt à Madden NFL 21 en vous abonnant à EA Play, sachez à l’avance que vous ne pouvez profiter que d’un essai d’une durée de dix heures.

Il existe des moyens supposés de contourner la limite de temps d’essai, mais la plupart, sinon la totalité, des recommandations ne fonctionnent pas.

Profitez simplement du jeu pendant ses dix heures et laissez-le vous aider à déterminer si le jeu vaut un achat complet ou non.

Selon le PSN Store, un abonnement d’un mois à EA Play coûte 3,99 £, alors que 12 mois ne coûte que 19,99 £.

Accès anticipé à Madden 21

Une fois votre essai de dix heures d’EA Play terminé, vous pouvez jouer à Madden NFL 21 plus tôt en obtenant une copie Early Access.

L’accès anticipé pour Madden NFL 21 sera lancé le 25 août et pour jouer tôt, vous devez pré-commander l’édition Deluxe ou MVP.

Ces deux éléments coûtent beaucoup plus cher que la copie standard, mais ils s’accompagnent de bonus supplémentaires en plus de jouer trois jours prématurément.

Cependant, si aucune des récompenses supplémentaires ne vous stimule, alors cela vaut la peine d’attendre la version Standard, car elle tombera rapidement le 28 août.

