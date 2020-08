L’attente est terminée et, enfin, WB Montréal est sur le point de dévoiler officiellement son prochain match, les Gotham Knights, dont la rumeur est longue. Bien que nous n’ayons pas encore de détails concrets, des rumeurs rampantes, de petites taquineries et une quantité décente de spéculations ont aidé les fans à arriver à la conclusion que cela impliquera la Court of Owls.

La Cour des hiboux est un ajout assez récent au panthéon des méchants de Batman – et DC -, mais leur impact a été significatif. En peu de temps, la cabale ténébreuse a bouleversé le monde de Batman. Mais, qui sont-ils et quels sont leurs objectifs? Avant qu’ils ne sortent potentiellement de l’ombre et de la lumière dans le cadre de Gotham Knights, nous avons organisé un cours intensif sur la société secrète.

De leurs premiers jours à la bataille décisive de Gotham City, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur la Cour des hiboux. Au moment où vous aurez fini de regarder, vous saurez pourquoi ils représentaient une telle menace pour Batman et pourquoi ils pourraient le faire à nouveau dans le prochain jeu.

Si vous n’avez pas suivi les dernières nouvelles de Gotham Knights, de nombreuses taquineries ont été publiées pour le prochain jeu Batman. Le jeu devrait faire ses débuts publics lors de l’événement DC Fandome, qui débutera à 10 h 30, heure du Pacifique, le 22 août. Plus tard dans la journée, à 17 h HP, Rocksteady présentera son jeu Suicide Squad avec un panneau intitulé » Suicide Squad: Kill the Justice League. «