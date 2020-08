La version bêta de Marvel’s Avengers ne m’a pas particulièrement époustouflé, mais j’ai apprécié l’extrait d’histoire que j’ai pu voir. Plus précisément, j’adore Kamala Khan, qui est le point focal de la campagne. Non seulement elle a mes mécaniques de combat préférées, mais elle injecte à la fois un merveilleux aspect ludique et un élément humain dans l’histoire.

Kamala est une adolescente ringarde qui aime raconter des blagues ringardes, mais elle a également du mal à accepter d’être étiquetée comme un monstre pour avoir le super pouvoir d’agrandir et d’étirer son corps (ce qu’elle qualifie d’aggravant). Marvel’s Avengers parle des héros les plus puissants de la Terre qui apprennent à redevenir une équipe, mais la version bêta montre également que c’est tout autant l’histoire d’origine d’une fille ordinaire qui devient la deuxième Mme Marvel – un symbole d’inspiration pour les inhumains et les super-héros adolescents. C’est l’aspect des Avengers de Marvel que je suis le plus intrigué de voir se dérouler, et cela vient en grande partie de la performance de l’acteur Sandra Saad dans le rôle de Kamala.

Saad fait un travail formidable en donnant vie au jeune héros et, après avoir joué à la bêta de Marvel’s Avengers, j’ai pu m’asseoir et parler avec elle de sa performance, de la façon dont elle s’est préparée pour le rôle et de ce que quelqu’un comme Kamala signifie pour elle. et la communauté plus large des fans de super-héros. J’ai été immédiatement surpris de voir à quel point Saad ressemble déjà tellement à Kamala – je peux voir pourquoi elle a été choisie. «C’est ce qu’on m’a dit», dit-elle en riant. « Je suis déjà assez similaire à l’ADN de son personnage, donc je n’ai pas eu à aller très loin dans mon étude. »

Elle a poursuivi: « Former le personnage à partir de ma propre expérience personnelle était vraiment agréable parce que mon expérience personnelle ressemble beaucoup à celle de Kamala. Je lui ressemblais beaucoup à 16 ans. J’ai eu beaucoup des mêmes difficultés qu’une Américaine de première génération. Je suis tout aussi maladroit et excentrique, apparemment. «

Voir une histoire de super-héros sur un groupe aussi remarquable que les Avengers à travers quelqu’un comme Kamala est incroyablement important, dit Saad. Trop souvent, les personnes de couleur sont reléguées à des rôles d’arrière-plan dans les récits de super-héros où elles peuvent courir le risque d’être dépeintes avec des stéréotypes négatifs. Et cela peut nuire au développement émotionnel et mental des enfants de couleur et à la façon dont ils se perçoivent. « Quand vous grandissez, vous voyez votre peuple être mis en avant dans les médias d’une certaine manière », a déclaré Saad. «Et à un moment donné, vous devenez assez vieux pour comprendre ce que c’est. Mais quand vous grandissez avec ça, c’est décourageant et vous vous dites: ‘Attendez, mais est-ce vraiment ce que sont mes gens? Est-ce réel?’ Et c’est déroutant. «

Elle a poursuivi: « Je ne peux pas vous dire combien d’auditions j’ai eue pour des trucs comme » femme dont le mari se fait exploser devant elle « . C’était super triste au début. Et puis je me suis dit, je ne veux plus faire ça. Je préfère ne pas réussir alors faire ça à mon peuple parce que je sais que ce n’est pas ce que nous sommes, et ce n’est pas tout ce que nous sommes. Quand vous avez un personnage comme Kamala Khan, une personne qui ressemble à Kamala Khan peut l’admirer, peut voir des gens comme eux se refléter sous un meilleur jour. Et il y a juste quelque chose à ce sujet qui donne du pouvoir à un jeune. «

À cette fin, Saad voulait s’assurer que Kamala lui soit rendue justice. « Je pense que j’ai assumé cette lourde responsabilité [of becoming Ms. Marvel] très rapidement « , a déclaré Saad. » Je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, je vais jouer un Avenger. Que fais-je? D’accord, je vais lire les bandes dessinées. Et j’ai approfondi cela. Sympa et lentement en fait, car il n’y en a pas beaucoup – il n’y a pas encore 50 ans d’histoire derrière elle. C’était vraiment sympa. Et puis avoir mon temps avec le script et avec le réalisateur a également été très utile. [Creative director/writer] Shaun Escayg est vraiment génial de passer son temps avec les acteurs et de parler à travers les personnages avec chacun d’eux. Et puis, de cette façon, nous pouvons créer notre propre version Crystal Dynamics du personnage et pas seulement celles auxquelles vous êtes habitué. «

De manière assez amusante, Saad a pu s’inspirer du rôle de Kamala afin d’informer sa performance de ce que cela ferait pour Kamala de rencontrer les Avengers et de relever de nouveaux défis. Issu de la comédie, de la télévision et du cinéma, Saad est une voix relativement nouvelle dans l’industrie du jeu vidéo par rapport aux autres acteurs des Avengers Jeff Schine (Steve Rogers / Captain America), Travis Willingham (Thor), Nolan North (Tony Stark / Iron Man), Laura Bailey (Natasha Romanoff / Black Widow) et Troy Baker (Bruce Banner), qui ont tous fait partie de nombreux jeux vidéo et dont beaucoup ont travaillé ensemble sur des projets antérieurs. Pendant ce temps, bien que Saad ait exprimé des personnages dans quelques jeux vidéo notables (Call of Duty: Modern Warfare, Rage 2 et Fallout 76), elle n’a pas la même expérience dans les autres choses qui entrent dans la création d’un personnage, comme capture de mouvement.

« Ce sont déjà des super-héros méga-cap », a déclaré Saad. « C’est mon premier jeu de mo-cap. J’ai fait d’autres jeux. J’ai auditionné pour le cinéma et la télévision, et je suis venu dans la comédie. C’est de là que je viens. Mais vous entrez sur cette scène de mo-cap où tout le monde est déjà un super-héros sur cette scène. Et je me dis: « Qu’est-ce qu’un mo-cap? Expliquez-moi ça. » Et tout le monde est super cool et super invitant et super généreux avec ses connaissances. Cela va comme un gant. «

Et une fois qu’elle a compris le mo-cap, Saad dit que Crystal Dynamics lui a donné une tonne de liberté créative pour définir les animations inactives de Kamala, ainsi que la façon dont elle se tient, marche, court, se bat et (surtout) embiggens. «Je pense que j’ai fait tout ce que je voulais», dit-elle. « Il y avait beaucoup de genre, » Hé, qu’est-ce que tu penses que ça fait de faire du mal? Faites ça. » Et heureusement, cela a fonctionné. Crystal Dynamics fait un très bon travail en me montrant les capacités et en me montrant les trucs qu’ils ont mis au point. Et cela aide vraiment à informer ce que les mouvements sont censés être. Il n’y a que tellement d’humain de ma taille réelle peut faire, mais j’essaye. «

Afin d’éviter les spoilers, je ne pouvais pas trop tirer parti de Saad à propos de l’histoire de Kamala et de son arc en tant que héros dans Marvel’s Avengers. Mais Saad a confirmé que nous pouvons nous attendre à voir plus de scènes comme celle de la bêta entre Kamala et Bruce, lorsque Kamala s’effondre momentanément alors qu’elle traite sa situation d’inhumaine et que Bruce la réconforte – c’est un moment sincère pour les deux. des héros qui se considèrent apparemment comme ayant des expériences similaires en raison de leurs superpuissances respectives. « Je ne vais rien donner, mais elle passe des moments spéciaux avec tout le monde parce que c’est une histoire des Avengers », a déclaré Saad. « Ce n’est pas seulement l’histoire de Hulk et Kamala. Elle les raconte à chacun d’entre eux uniquement à partir de ses propres capacités. Et simplement en connaissant déjà les capacités de chacun, vous pouvez voir comment ils se rapportent tous à elle en tant que héros. Mais Hulk, comme vous le savez , c’est un monstre qui a ce truc sur lui qu’il ne peut pas vraiment contrôler et Kamala aussi. Elle a ce nouveau pouvoir et elle se dit: ‘Qu’est-ce que je fais avec? Est-ce bizarre? Comment puis-je l’utiliser « Est-ce que je l’utilise pour de bon? Est-ce une maladie? Qu’est-ce que c’est? » Et donc de cette façon, vous pouvez voir qu’ils ont tous les deux beaucoup de similitudes. «

Saad m’a également dit qu’elle avait eu la chance de jouer au jeu et même après avoir passé tout son temps à façonner Kamala, elle n’en avait pas assez du héros adolescent. Mme Marvel est sa référence. « Pour moi, il n’y a rien de tel que de sortir vos membres de votre corps et de vous balancer et tout ça », a déclaré Saad. « C’est tellement amusant. »

Vous pouvez voir et entendre la performance de Sandra Saad en tant que Kamala Khan dans Marvel’s Avengers lors de sa sortie sur Xbox One, PS4, PC et Google Stadia le 4 septembre. Des versions de nouvelle génération pour Xbox Series X et PlayStation 5 seront disponibles lorsque les deux consoles seront disponibles. plus tard cette année.

