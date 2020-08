© The Crown Publishing Group

le Retour vers le futur Les films sont peut-être mieux connus pour leur sens de l’aventure dans le temps, leur structure intelligente et leur nostalgie américaine, mais ils servent également de lentille socio-économique sur l’époque à laquelle ils ont été réalisés. Marty McFly, par exemple, pourrait ne pas revenir exactement au même 1985 qu’il a laissé dans l’acte d’ouverture du premier film, mais ce n’est pas grave car son père est maintenant un auteur à succès avec une BMW – un commentaire concis qui résume perspectives politiques des années 80 très bien.

Un autre moment se produit dans le troisième et dernier film (jusqu’au redémarrage inévitable) lorsque Doc Brown des années 50 commente qu’un composant DeLorean défaillant porte l’inscription «Made in Japan». La blague qui suit repose sur la connaissance que le Japon d’après-guerre s’est transformé en très peu de temps pour devenir une puissance économique et un exportateur de masse des meilleures technologies – quelque chose qui aurait semblé inimaginable dans les années 1950, bien que les graines de sa renaissance étaient déjà semées et germées.

Tout comme Marty McFly, pour une génération qui a grandi en jouant aux jeux vidéo depuis l’enfance, la vénération du Japon et des créateurs japonais qui ont façonné le médium n’est pas vraiment inhabituelle. Qu’il s’agisse d’un passionné hardcore avec une énorme collection de consoles ou d’un joueur occasionnel qui apprécie les tournées étranges de Mario Kart, l’influence du Japon sur le jeu et la culture pop adjacente au jeu est évidente même pour les spectateurs occasionnels, et beaucoup d’entre nous partagent une admiration – et une fascination , même – de toutes les choses japonaises.

Ce qui pourrait vous surprendre, c’est à quel point les produits et les idées japonaises ont profondément influencé les goûts mondiaux des années d’après-guerre à nos jours, les tendances en matière de prévision et de naissance qui prendraient d’assaut l’Occident des mois – parfois des années – plus tard.

C’est la thèse d’un nouveau livre écrit par Matt Alt, auteur, traducteur et spécialiste de la localisation basé à Tokyo. Dans Pure Invention: Comment la culture pop japonaise a conquis le monde il postule que le Japon a dirigé les tendances culturelles dans le monde entier depuis le milieu du XXe siècle grâce à l’invention et à la distribution de divers dispositifs importants mais d’une importance cruciale.

« C’est une histoire sur les produits », nous dit Alt par e-mail, « mais encore plus sur les drames humains qui se déroulent derrière leur création et leur adoption. Les produits sont la façon dont la grande majorité de l’humanité interagit avec le Japon au quotidien, mais la plupart des consommateurs le savent peu ou pas du tout sur les gens et la société qui les ont engendrés. » Évidemment, la liste des produits de consommation originaires du Japon est en effet très longue, mais Alt a proposé des critères pour restreindre le champ et orienter le projet. En fin de compte, le livre comprend des produits très différents mais tout aussi influents, y compris Sanrio Hello Kitty, Le Walkman de Sony et le tableau d’image en ligne 4chan, ainsi que Famicom / NES de Nintendo, le Game Boy et Pokémon – tous qu’il explore en détail.

«J’avais une idée générale des types de produits que je voulais couvrir, mais il y en a tellement. Après beaucoup de réflexion et de nombreuses discussions avec d’autres personnes, j’ai trouvé le concept de cadrage des« dispositifs de livraison de fantaisie ». Des produits qui sont inutiles, incontournables et influents (en termes de changement de notre façon de voir le monde, ou le Japon, ou les deux). Cela a vraiment aidé à guider la sélection finale. «

Donc, il ne s’agissait pas simplement de choisir un tas de produits sympas; il y avait de bonnes raisons de choisir la Famicom plutôt que, disons, la console de jeu vidéo la plus vendue de tous les temps. «J’ai choisi la Famicom plutôt que la PlayStation 2 parce que je voulais surtout démêler les histoires de la naissance des toutes premières itérations d’un appareil fantastique donné. La raison en était que j’étais intéressé par ce changement de phase, les rares moments où un produit transformé en quelque chose de plus qu’un simple produit pour devenir un mode de vie entièrement nouveau. La Famicom a représenté l’avènement du jeu sur console moderne, avec tous les effets d’entraînement qui ont eu sur la façon dont nous passons du temps ensemble et seuls, même notre La PS2 était une super machine, mais de par sa nature elle était dérivée – il y a ce «2» dans son titre. La PlayStation retient davantage l’attention dans le livre au moment où le jeu 3D est entré dans nos vies, et pour en servir un des fantasmes les plus fascinants de tous, Final Fantasy VII. Il en va de même pour la Game Boy de Gunpei Yokoi, qui nous a appris les plaisirs du jeu en déplacement, souvent avec des amis. Le Game Boy et Satoshi Tajiri Pokémon Rouge et Bleu, sont les vraies stars du chapitre des jeux vidéo. «

Compte tenu de la richesse des produits potentiels à rechercher et à écrire, certains favoris personnels ont inévitablement été abandonnés. «Il y avait beaucoup de choses que je voulais couvrir mais que je ne pouvais pas en raison de contraintes d’espace ou simplement de garder le récit en mouvement. Il y a une belle histoire à raconter sur les premiers jours de Nintendo, en tant que fabricant de jouets en difficulté dans les années 1960 et 1970. Une autre chose que je voulais à couvrir, mais finalement pas, c’était ce que j’appelle des aliments fantastiques – des choses comme Cup of Noodles, ou même des sushis, qui ont profondément transformé nos palais et nos modes de vie. Mais ce sont des aliments et donc «essentiels» – si vous avez assez faim vous allez les consommer par nécessité. J’étais plus intéressé par les choses qui nous obligeaient à les consommer par autre chose que par nécessité, car cela en dit beaucoup plus sur eux, et sur nous. «

Alt vit au Japon depuis de nombreuses années maintenant, mais il a ressenti une attirance pour le pays et son obsession culturelle pour tout ce qui est robotique et kawaii (ce qui signifie « mignon » ou « adorable » – pensez à Hello Kitty, Kirby ou, oui, Mario) longtemps avant de s’y installer. «J’ai toujours ressenti l’attrait des choses japonaises», dit-il. «Quand j’étais enfant, grandissant dans les années 70 et 80, c’étaient principalement des jouets: des robots géants, des monstres et des super-héros si différents de ceux des fantasmes occidentaux. Il existe de nombreux livres qui approfondissent les spécificités aspects de la culture japonaise, comme le kawaii ou les jeux vidéo ou les anime et manga, mais je voulais davantage une vue à vol d’oiseau qui expliquait pourquoi la petite nation insulaire du Japon a une gravité culturelle si démesurée sur la scène mondiale. «

Tout en offrant ce point de vue historique à vol d’oiseau, Alt parvient également à explorer succinctement comment les jeunes du monde entier ont de plus en plus lié leur identité aux produits au cours du siècle dernier. « Les choses en provenance du Japon sont tellement essentielles à nos vies de loisirs, nos vies fantastiques, même nos identités. Je voulais essayer de quantifier ce phénomène, et je savais qu’il devait être multi-facettes dans son approche, car même si vous ( disons) un joueur dont vous êtes sans aucun doute au moins au courant de l’anime ou du karaoké ou Hello Kitty ou Marie Kondo ou tout le reste. Il y a beaucoup de pollinisation croisée en cours. C’est de là que vient l’idée du livre. «

Un aspect clé qu’Alt souligne très tôt est comment, contrairement à l’Occident, il n’y a jamais vraiment eu de culture de mise de côté des choses «enfantines» au Japon. «Les premiers étrangers à visiter le Japon après l’ouverture de ses ports dans les années 1850 ont été choqués par les efforts déployés par les Japonais pour fabriquer des jouets et par le nombre de Japonais qui ont continué à jouer avec eux à l’âge adulte. Ce sens du jeu est vraiment la clé du shokunin japonais ( artisan), dans laquelle les artisans ont perfectionné leur artisanat le long des lignes traditionnelles pendant des années avant de se lancer avec quelque chose d’ingénieux et de nouveau. Le Japon abrite de grandes villes depuis des centaines d’années, et ces centres urbains dynamiques, comme tous les centres urbains dynamiques, ont engendré une soif de nouveauté sous la forme de nouvelles tendances ou de nouveaux produits ou de tout ce qui stimule et amuse. À l’époque, c’était une poésie amusante sous la forme de senryu et de haïku ou de performances kabuki passionnantes ou de gravures sur bois visuellement frappantes. À notre époque de consommation moderne, il faut sous la forme de figurines d’action élaborées ou de gadgets électroniques amusants ou de nouveaux jeux. Mais la soif sous-jacente de quelque chose de nouveau et d’amusant est exactement la même. «

Cette faim se reflète sans doute dans l’attrait multigénérationnel des produits de Nintendo et dans l’énoncé de mission de la société de «fournir des produits et des services qui surprennent et ravissent les consommateurs». L’idée que dans la culture japonaise, la «copie» ne porte pas les connotations négatives qu’elle a en Occident est particulièrement fascinante à la lumière des premières entreprises de Nintendo dans le secteur des jeux vidéo. Dans ses jours pré-Famicom, la société a explicitement copié les idées et les concepts des autres, et Yamauchi a même suggéré une fois que «tout le monde devrait publier son logiciel ouvertement» – un contraste intéressant avec l’approche moderne de l’entreprise, et qui semble incompatible avec les réalités commerciales. de la protection IP.

« C’est une citation qui n’a pas bien vieilli pour lui, bien sûr », confirme Alt. « Il l’a dit à la fin des années 70, lorsque Nintendo était essentiellement un imitateur, produisant des clones de jeux plus populaires comme Pong ou Éclater ou Envahisseurs de l’espace, et en prenant à juste titre beaucoup de chaleur de la part d’autres fabricants de jeux. De toute évidence, Nintendo aurait bien pu finir une note de bas de page dans l’histoire du jeu, mais des recrues clés comme Gunpei Yokoi et Shigeru Miyamoto les ont transformées en une puissance culturelle de niveau Disney – littéralement, comme dans plus d’enfants reconnaissant Mario que Mickey au début des années 1990. La raison en est que ces deux-là se sont avérés avoir un talent pour raconter des histoires à travers les jeux. Une fois que Nintendo est devenu le leader de l’industrie au milieu des années 80, Yamauchi a vraiment sévi contre quiconque enfreignait la propriété intellectuelle de Nintendo, ou même simplement produisait des jeux compatibles sans l’autorisation expresse de Nintendo, ce qui en dit long sur ce qu’il ressentait vraiment. «

Lors de ses recherches pour le livre, Alt a pu discuter en profondeur avec plusieurs des personnes derrière les produits, y compris le concepteur de Famicom, Masayuki Uemura, et il s’est avéré qu’Uemura avait un lien inattendu avec l’un des autres produits Alt écrivait sur.

«En tant que personne ayant grandi en jouant à la NES en temps réel lors de sa sortie, j’étais ravie qu’Uemura-san ait accepté de me parler. Dès le début de la discussion, il est apparu qu’il avait accepté de me parler parce qu’il a vu (dans la proposition que j’avais envoyée) que j’écrivais sur la Jeep de Kosuge, un jouet en étain fabriqué à partir de métal récupéré dans les bases militaires américaines en 1945. Il a été fabriqué par un fabricant de jouets nommé Matsuzo Kosuge, et semble avoir été le premier produit fabriqué localement mis sur le marché japonais après la fin de la guerre. Uemura a grandi en jouant avec ces jeeps lui-même. Faire le lien entre ce jouet et le succès encore plus grand qu’Uemura a fini par faire des décennies plus tard a été vraiment un moment de connexion profond pour moi. «

En lisant le livre (ou en écoutant le livre audio, dans notre cas), les liens entre ces produits et tendances apparemment disparates se produisent plus fréquemment et se mélangent plus naturellement que vous ne l’imaginez. Nous nous sommes demandé si le livre allant des conditions sociétales d’après-guerre à Pokémon et 4chan était tracé dans l’esprit d’Alt dès le début ou s’il avait été trouvé dans l’écriture et la recherche.

«Un peu des deux», poursuit-il. « Le Walkman (1979) va nécessairement précéder la Famicom (1983). Mais il était important que chaque produit raconte une facette différente de l’histoire globale, donc il y a des va-et-vient, comme la façon dont Mario apparaît. dans le chapitre Hello Kitty, comme un autre exemple de design kawaii à tête bobble, même si elle est de 1974 et qu’il est de 1981. Je dois donner crédit là où le crédit est dû ici: mon éditeur, Meghan Houser, était un génie absolu des conseils structurels et m’a vraiment aidé à affiner le récit de cette façon. «

Alors qu’Alt a eu la chance d’interviewer plusieurs des personnes derrière ces dispositifs de livraison de fantaisie, d’autres se sont révélées plus insaisissables. « Sans entrer dans les détails, je dirai simplement que les grandes entreprises ne sont souvent pas très incitées à travailler avec des écrivains qui ne sont pas sous leur contrôle direct. Heureusement, il existe une mine d’informations en japonais; la plupart des créateurs clés ont déjà été interviewés de manière approfondie ou ont même publié des mémoires eux-mêmes, donc même lorsque je ne pouvais pas en rencontrer personnellement, il y avait beaucoup d’informations intéressantes. Parfois encore plus, car les souvenirs peuvent s’estomper au fil des ans. Anciennes interviews de la télévision japonaise et les magazines et les livres étaient une aubaine, et souvent remplis de détails qui différaient de ceux des récits plus modernes. Les entreprises essaient souvent de réinventer leur histoire au fil du temps, il est donc important de revenir à ce type de matériel même lorsque vous atterrissez entrevue. »