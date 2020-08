Pokémon

La semaine de l’énigme a commencé dans Pokémon Go et cela donne aux joueurs la possibilité d’obtenir un Staryu brillant. Non seulement cela, mais cela marque également le retour de Deoxys qui peut être trouvé dans des batailles de raid cinq étoiles. En plus des deux fonctionnalités de la semaine Enigma susmentionnées, la journée communautaire d’août 2020 de Niantic est sur le point de commencer et vous découvrirez ici comment obtenir un Magikarp brillant dans Pokémon Go et le faire évoluer en Gyarados.

Août 2020 est un mois passionnant pour la communauté Pokémon Go car il y a actuellement Engima Week et ensuite il y aura Unova Week. Et, au cas où vous auriez des problèmes avec Go Fest, il y aura également un événement de maquillage mondial pour donner aux joueurs une autre opportunité.

Mais, loin de tout ce qui précède, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir un Magikarp brillant et le transformer en Gyarados avant la fin de la journée communautaire Make A Splash.

Comment attraper une Magikarpe brillante dans Pokémon Go

Vous pouvez attraper un Magikarp brillant dans Pokémon Go pendant la journée communautaire d’août 2020.

La journée communautaire d’août 2020 pour Pokémon Go commence à 11h00 et se termine à 17h00 heure locale le 8 août, c’est donc votre fenêtre ouverte pour obtenir un Magikarp brillant.

La créature flottante de type Eau de Niantic se reproduira plus fréquemment dans la nature, ce qui vous donnera l’occasion de la rencontrer et de l’attraper.

Pokémon Go: Comment faire évoluer Magikarp en Gyarados

Vous devrez utiliser 400 bonbons pour faire évoluer Magikarp en Gyarados dans Pokémon Go.

Si vous faites évoluer Magikarp pendant la journée communautaire d’août 2020 de Pokémon Go ou dans les deux heures qui suivent, Gyarados apprendra Aqua Tail.

Il est évidemment très difficile d’effectuer l’évolution grâce à la quantité de bonbons requise, il est donc recommandé de terminer les tâches et récompenses Make A Splash.

C’est parce que les étapes vous récompensent avec des bonbons Magikarp pour vous aider à effectuer l’évolution.

