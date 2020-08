Pokémon

Pokémon Go vient d’avoir sa journée communautaire d’août qui impliquait un Magikarp brillant, mais la semaine Enigma se poursuit pendant quelques jours supplémentaires. Alors que la semaine Enigma continue de durer, vous avez de meilleures chances de capturer un Elgyem et d’évoluer vers Beheeyem. Vous découvrirez ici tout ce que vous devez savoir sur comment obtenir Elgyem et terminer son évolution vers Beheeyem.

Bien que juillet ait été l’hôte de nombreuses tâches et récompenses, ainsi que du Pokémon Go Fest lui-même, août reste un mois passionnant pour la communauté car il y a un événement de maquillage mondial pour Go Fest juste au coin de la rue. Sans parler de la semaine Unova qui débutera très bientôt.

Mais avant le début de la semaine Unova, vous découvrirez ici comment obtenir Elgyem et le transformer en Beheeyem avant la fin de la semaine Enigma.

Comment attraper Elgyem dans Pokémon Go

Vous avez la chance d’attraper Elgyem dans Pokémon Go pendant la durée de la semaine Enigma.

La semaine Enigma se termine le 14 août à 13h00 PT, 16h00 HE et 21h00 BST, et c’est votre meilleure chance d’obtenir et d’attraper un Elgyem dans Pokémon Go.

En effet, son taux d’apparition dans la nature est augmenté avec les créatures suivantes:

Staryu

Jigglypuff

Clefairy

Lunatone

Solrock

Baltoy

Bronzor

En plus de pouvoir rencontrer Elgyem dans la nature, Enigma Week lui permet également d’éclore à partir d’œufs de 7 km.

Pokémon Go: Comment faire évoluer Elgyem en Beheeyem

Vous avez besoin de 50 bonbons pour faire évoluer Elgyem en Beheeyem dans Pokémon Go.

C’est ainsi que vous terminez l’évolution d’Elgyem en Beheeyem, et la semaine Enigma de Pokémon Go est à nouveau votre meilleure opportunité.

En plus d’attraper et de faire évoluer la créature susmentionnée, il reste encore beaucoup à faire pendant la semaine de l’énigme, comme attraper le brillant Staryu et combattre la forme normale de Deoxys.

