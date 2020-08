La semaine Unova est à nos portes dans Pokémon Go, et avec elle vient la chance d’attraper Genesect dans des batailles de raid toute la semaine. Obtenir Genesect ne sera pas facile et nécessitera beaucoup de coopération avec des amis, mais il présente quelques faiblesses utiles qui peuvent être exploitées.

Genesect a été présenté à Pokémon à la cinquième génération, faisant ses débuts dans la raison Unova, c’est pourquoi c’est le choix parfait pour la semaine Unova de Pokémon Go. Le Pokémon est un type d’acier et de bogue, ce qui est inhabituel mais pas tout à fait unique, car il s’agit de la même combinaison que Scizor.

Bien que les Pokémon de type acier n’aient pas beaucoup de faiblesses, les types de bogues sont un peu moins protégés, et il y a un certain chevauchement entre ces faiblesses de type qui peuvent être exploitées dans une bataille de raid.

Niantic

Comment attraper Genesect dans Pokémon Go

Pour attraper Genesect pendant la semaine Unova de Pokémon Go, vous devrez tenter une bataille de raid aux côtés d’amis. En profitant de la faiblesse de ce Pokémon pour tirer, vous pourrez l’affaiblir suffisamment pour l’attraper.

Le feu est un coup 4x super efficace contre Genesect, donc naturellement, vous voudrez empiler votre équipe (et les équipes de vos amis) avec des types de feu. Gardez à l’esprit que les mouvements de type Grass et Poison sont très inefficaces contre Genesect, vous voudrez donc laisser votre Venusaur hors de cette bataille.

Les types Bug, Dragon, Fée, Glace, Normal, Psychique et Acier ne sont pas non plus très efficaces, vous voudrez donc éviter ces types. Heureusement, si vous choisissez les bons compteurs, vous devriez pouvoir exploiter la faiblesse de Genesect et gagner le raid Pokémon Go.

Meilleurs compteurs pour Genesect pendant la semaine Unova

Les meilleurs compteurs pour éliminer Genesect lors d’un raid Pokémon Go sont, naturellement, tous de gros types de feu charnus.

Selon Pokémon Go Hub, vos meilleurs choix pour battre Genesect sont les suivants:

Reshiram

Chandelure

Volcarona

Heatran

Moltres

Darmanitan

Ce sont les meilleurs choix absolus contre Genesect, mais en fonction du Pokémon dont vous disposez et de leur niveau de CP, vous constaterez que d’autres types de feu de votre équipe seront plus efficaces.

La meilleure stratégie consiste à marteler Genesect encore et encore avec de puissants mouvements de type feu – cela vous aidera à capturer l’un des Pokémon les plus recherchés de la semaine Unova de Pokémon.

