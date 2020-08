Dans un geste surprise, Epic Games a dévoilé le Fortnite Mega Drop: une réduction permanente du prix des V-Bucks dans le jeu. Bien qu’il s’agisse d’une simple baisse de prix sur la plupart des plateformes, les joueurs doivent être conscients que certaines méthodes d’achat de V-Bucks sur mobile sont désormais moins chères que d’autres.

V-Bucks est la monnaie du jeu qui fait rouler Fortnite, car les joueurs peuvent les acheter contre de l’argent réel, puis les utiliser pour acheter des costumes et des émoticônes.

Epic Games a longtemps été frustré par les frais de vente en ligne sur les plates-formes Google et Android, car cela réduit leur réduction de toutes les transactions en ligne. La décision d’utiliser un Mega Drop pour rendre les V-Bucks moins chers à Fortnite fait en fait partie d’un plan plus large de réduction des frais de téléphonie mobile.

Le Fortnite Mega Drop débarque aujourd’hui! Économisez jusqu’à 20% sur les V-Bucks en utilisant certains modes de paiement. Ce n’est pas une vente à court terme… ce sont nos nouveaux prix! Plus d’informations sur la disponibilité dans votre devise et son fonctionnement sur notre blog: https://t.co/E5w29QvO6m – Fortnite (@FortniteGame) 13 août 2020

Quel est le nouveau prix des V-Bucks dans Fortnite après le Mega Drop?

Suite au Fortnite Mega Drop, les V-Bucks sont 20% moins chers sur console et PC. Maintenant, au lieu de coûter 9,99 $ / 7,99 £ / 9,99 €, 1000 V-Bucks coûteront 7,99 $ (plus la taxe de vente) aux États-Unis, et 6,49 £ au Royaume-Uni et 7,99 € dans l’UE.

Cette réduction de prix est un changement permanent, ce qui signifie que les joueurs peuvent compter sur des prix qui ne remonteront pas de sitôt. De plus, Epic Games propose une offre spéciale pour tous ceux qui ont acheté des V-Bucks récemment avant le Fortnite Mega Drop.

Quiconque a acheté des V-Bucks du 14 juillet au 13 août recevra un bonus de 20% de V-Bucks gratuits. En tant que tels, ils ont essentiellement reçu le même nombre de V-Bucks qu’ils auraient s’ils avaient dépensé le même argent au nouveau taux.

Comment obtenir des V-Bucks bon marché sur mobile

Si vous achetez des V-Bucks sur votre smartphone après le Fortnite Mega Drop, ils peuvent coûter plus cher que sur console ou PC. Cela est dû aux frais de transaction sur les marchés Android et Apple.

Pour contourner cela, Epic a ajouté une nouvelle option de paiement, répertoriée comme «Epic Direct Payment». Si vous sélectionnez cette option au point de vente, votre transaction passera directement par Epic.

Le prix inférieur de Fortnite Mega Drop est une tentative délibérée d’empêcher les clients de faire des achats via les magasins mobiles. Epic paie 30% de toutes les ventes à Google et à Apple, donc transmettre une remise de 20% aux consommateurs est une tentative de détourner les ventes de ces plates-formes.

De plus, la célébration Fortnite Mega Drop implique également d’offrir à chaque joueur une pioche Shooting Starstaff gratuite. Ce n’est pas un mauvais cadeau étant donné qu’il s’ajoute à une réduction de prix pour la monnaie du jeu!