Traquer les Lamar Jackson Shades dans Madden 21 est un peu un défi. Le processus pour les obtenir est simple, mais cela implique une bonne quantité de travail à travers la série Masters afin de débloquer l’objet rare.

Jackson est le troisième quart-arrière le mieux classé du jeu, ce qui en fait un joueur formidable une fois que vous avez passé suffisamment de temps pour construire ses statistiques globales.

Les nuances sont un élément essentiel si vous souhaitez que Lamar Jackson atteigne un OVR de 81 ou plus. Avec suffisamment de travail, cependant, Jackson peut être poussé jusqu’à 94 OVR, donc cela en vaut la peine.

Comment obtenir les stores Lamar Jackson dans Madden 21

Pour obtenir les stores Lamar Jackson, vous devez terminer la série Lamar Jackson Masters. Cela signifie d’abord terminer les défis Julio Jones et Jalen Ramsey Masters Series, qui sont débloqués en premier.

La Lamar Jackson Masters Series ne sera déverrouillée qu’une fois ces deux premières étapes de la Masters Series terminées. Ensuite, une fois que vous aurez joué à travers cela, vous recevrez les Lamar Jackson Shades.

Parce que Jackson est l’épine dorsale de toute la série Masters, vous aurez de nombreuses opportunités de le mettre à niveau au cours de votre jeu. Ainsi, bien qu’il faille beaucoup de travail pour relever ces trois défis de la série Masters, à la fin, votre Lamar Jackson devrait déjà être considérablement amélioré et prêt pour un coup de pouce supplémentaire des nuances.

Comment utiliser Jackson et les Ravens de Baltimore dans Madden 21

Alors que Jackson lui-même pourrait être déçu de son score OVR dans Madden 21, son personnage est toujours une force très redoutable sur le terrain, en particulier avec les Lamar Jackson Shades.

Sa véritable compétence, que certains ont qualifiée de révolutionnaire, est sa vitesse de 96. Cela lui permet de dominer les jeux rapides – et il n’est pas le seul membre des Ravens à avoir une vitesse aussi élevée. toute l’équipe est conçue pour une attaque rapide, ce qui les rend exceptionnellement utiles lorsqu’ils sont correctement mis à niveau.

Bien que mettre la main sur les Lamar Jackson Shades puisse être un peu frustrant, ils sont un atout précieux à avoir et valent bien l’effort de rendre le quart-arrière des Ravens de Baltimore (et la star de Madden 21) aussi puissant que possible.

