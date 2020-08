Pokémon

Pokémon Go est dans son dernier Ultra Unlock d’août nommé Semaine Unova. Cet événement de sept jours offre aux fans la possibilité d’obtenir un Genesect brillant ainsi qu’un Roggenrola brillant, et il offre également aux fans la chance d’attraper de nouvelles créatures de la région Unova telles que Sewaddle. Avant la fin de la semaine Unova, vous découvrirez ici comment obtenir Sewaddle et le transformer en Leavanny dans Pokémon Go.

Une fois qu’Ultra Unlock prendra fin ce mois-ci, les fans de Pokémon Go auront alors des journées communautaires de septembre et octobre pour anticiper. Et les candidats votants pour ces événements ont été révélés avec la liste des candidats comprenant Charmander, Caterpie, Grimer et Porygon.

Bien que la sélection ci-dessus soit quelque chose à espérer dans un proche avenir, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir Sewaddle et le transformer en Leavanny.

Comment attraper Sewaddle dans Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go ont la possibilité d’obtenir et d’attraper Sewaddle pendant la semaine Unova.

Sewaddle est une créature de la région Unova maintenant disponible dans Pokémon Go, et elle peut être rencontrée dans la nature avec Cottonee et Emolga.

En plus de la rencontrer dans la nature, la créature de type insecte et herbe peut également éclore à partir d’œufs de 7 km avant la fin de la semaine Unova le 21 août à 21h00 BST.

Lorsque vous attrapez Sewaddle, vous pouvez alors essayer de le faire évoluer en deux autres formes.

Pokémon Go: Comment faire évoluer Sewaddle en Leavanny

Vous devez faire évoluer Sewaddle en Swadloon avant de pouvoir obtenir Leavanny dans Pokémon Go.

En fin de compte, pour faire évoluer Sewaddle en Leavanny, vous avez besoin de 125 de ses bonbons pour compléter la transformation.

Les joueurs ont besoin de 25 bonbons pour se transformer en Swadloon, puis 100 autres sont nécessaires pour remplir le formulaire final de type Bug et Grass.

